Fabio Fazio papà: "I miei figli non guardano la tv, nemmeno me". E rivela le abitudini di famiglia

Nell'intervista rilasciata a Oggi in occasione dei vent'anni di Che tempo che fa, Fabio Fazio ha accennato anche alla sua vita privata, di norma lontanissima dalle cronache mediatiche che solo in casi eccezionali hanno rivelato qualcosa sulla sua famiglia. Il conduttore savonese, 57 anni, è sposato da 28 con Giorgia Salis, da cui ha avuto due figli che, stando alle sue parole, sono ben distanti dal suo ambito professionale. I suoi ragazzi, infatti, non guardano la tv, tantomeno la sua trasmissione perché - dice -"è la mia vita, non la loro".

Il primogenito ha quasi 18 anni, la seconda figlia 14. Ma che padre è Fazio Fazio? "Molto papà. La loro esistenza è la ragione della mia" confida il conduttore che ha abitudini diverse con entrambi utili a rafforzare il loro legame. "Con mio figlio, che va in moto, abbiamo un appuntamento solo nostro: un giorno alla settimana lo porto in un circuito che c'è sopra Genova" spiega papà Fabio che, però, si limita a guardare il suo ragazzo non avendo dimestichezza con le due ruote. Per quanto riguarda Caterina, invece: "Va al liceo scientifico, faccio assistenza compiti" racconta, ammettendo una certa fatica con le frazioni e maggiore supporto con l'italiano.

Il contratto in scadenza

Nel frattempo Fabio Fazio, insieme ad un amico, ha rilevato una fabbrica che produce cioccolato decisa a chiudere perché in difficoltà. Una base per una eventuale seconda vita? "La tv è un lavoro astratto, avevo voglia di fare qualcosa di concreto" spiega ancora il conduttore che, rispetto alla sua presenza in tv, aggiunge: "Non ho più l'ansia del domani. C'è questa stagione, poi finisce il mio contratto, vedremo". E alla domanda su cosa gli piacerebbe fare se lasciasse la tv, la risposta è tanto breve quanto secca: "Niente, vivere".

Chi è Gioia Selis, la moglie di Fabio Fazio

Giorgia Selis e Fabio Fazio fanno coppia da quando erano giovanissimi. Sposati nel 1994, dal loro amore sono nati due figli, Michele nel 2004 e Caterina nel 2009. Gioia Selis è nata a Savona nel 1968 ed è figlia di Giovanni Selis, fondatore della Rari Nantes di Savona, squadra di pallanuoto della città, nonché celebre medico di Pronto Soccorso. Non fa parte del mondo dello spettacolo, né è titolare di pagine social. Unica e sola apparizione pubblica resta la sua partecipazione ad un film insieme al marito, Pole pole, diretta da Massimo Martelli nel 1996, i cui ricavi sono stati destinati alla fondazione africana per la medicina e la ricerca, la Amref.