"Fabio Fazio un finto buono": le rivelazioni di un autore tv

Cortese e sorridente, gentile, accogliente con i suoi ospiti e moderato nel linguaggio. Fabio Fazio è da sempre uno dei conduttori più garbati della tv italiana, ma spesso la differenza tra personaggio pubblico e uomo privato può riservare sorprese.

Ascoltando il racconto di Bruno Voglino, noto autore tv che ha lavorato spesso con lui, qualche colpo di scena viene fuori. "Il primo provino lo fece come imitatore, a 17 anni, ma si capiva che c'era qualcosa di più" ricorda in un'intervista a La Repubblica parlando dei suoi esordi, e prosegue: "Di lui apprezzo la capacità di stare a suo agio con tutti, dal giovane comico fino al Papa". Alla domanda "è buono con tutti?", Voglino risponde senza filtri: "Macché, è un finto buono. Ha uno stile garbato, certo, a volte forse ossequioso, ma è un uomo durissimo. Sa quel che vuole e lo difende con le unghie e con i denti. E compila liste di buoni e cattivi".

Insomma nulla di diverso rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi. Anche i più grandi, come Pippo Baudo e Mike Bongiorno, hanno avuto i loro lati nascosti: "Pippo è sempre stato più intelligente dei suoi programmi - spiega ancora l'autore tv - Mike era un grande professionista, disciplinatissimo ma, come dire, un po' più limitato. Molto rispettoso delle competenze. Ripeteva sempre: 'Se lo dici tu che hai studiato'". Proprio Bongiorno ha provato in tutti i modi di portarlo in casa Mediaset: "Mi voleva alla tv di Silvio Berlusconi. Ne era innamorato. Mi tempestava di teleonate, mi prometteva mari e monti. Alla fine l'ho incontrato, il Cavaliere. Molto simpatico. Ma ho capito subito che il suo modello di tv avrebe rincretinito gli italiani. Ho declinato cortesemente".