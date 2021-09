Gita in famiglia per Fabio Fazio: le rare foto con la moglie e i figli

Il pubblico è abituato a vedere Fabio Fazio in giacca e cravatta la domenica sera in prima serata, nelle vesti di presentatore del programma Che Tempo Che Fa che il prossimo 3 ottobre tornerà in onda con la sua 19esima stagione. Un’eccezione alla regola che blinda nella totale riservatezza la sua vita privata sono, pertanto, le foto pubblicate dal settimanale Chi, dove il conduttore è immortalato durante una gita a Portofino con la famiglia al gran completo. Con lui, infatti, ci sono la moglie Gioia Selis, 53 anni, e i figli Michele (16) e Caterina (12), ripresi tutti insieme in un raro momento che cattura un pomeriggio intimo dei Fazio.

Dopo una passeggiata nella città ligure tra chiacchiere e relax, un giro di shopping tra i negozi del centro, i quattro sono andati a cena tutti insieme presso il nuovo esclusivo ristorante dell’amico Carlo Cracco, dove hanno potuto godere di un tavolo riservato su un incantevole panorama e salutato lo chef in persona uscito dalla cucina proprio per salutare i suoi graditi ospiti. Una serata decisamente all’insegna della serenità per Fabio Fazio, il modo ideale per ricaricare le batterie prima di tornare in onda con il consueto appuntamento domenicale che lo terrà impegnato per un’intera stagione.

Chi è Gioia Selis, la moglie di Fabio Fazio

Giorgia Selis e Fabio Fazio fanno coppia da quando erano giovanissimi. Sposati nel 1994, dal loro amore sono nati due figli, Michele nel 2004 e Caterina nel 2009. Gioia Selis è nata a Savona nel 1968 ed è figlia di Giovanni Selis, fondatore della Rari Nantes di Savona, squadra di pallanuoto della città, nonché celebre medico di Pronto Soccorso. Non fa parte del mondo dello spettacolo, né è titolare di pagine social. Unica e sola apparizione pubblica resta la sua partecipazione ad un film insieme al marito, Pole pole, diretta da Massimo Martelli nel 1996, i cui ricavi sono stati destinati alla fondazione africana per la medicina e la ricerca, la Amref.