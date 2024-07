Fabio Fazio sorprende Simona Ventura: il dono (con il curioso bilglietto) per le nozze con Giovanni Terzi

Il gran giorno si avvicina: sabato 6 luglio Simona Ventura e Giovanni Terzi diventeranno moglie e marito. Nelle ore che precedono l'evento preceduto da una grande festa lo scorso 26 giugno, i social dei futuri sposi raccontano i preparativi dell'atteso rito nuziale che si terrà al Grand Hotel di Rimini, "posto del cuore" della coppia. Tanti gli invitati - circa 200, hanno fatto sapere Ventura e Terzi in un'intervista a Chi - e tra loro chissà che non ci sia anche Fabio Fazio, conduttore del programma Che Tempo Che Fa che ospita come presenza fissa proprio la neosposa... Per il gran giorno la presenza di Fazio, rarissima nelle occasioni estranee alla consueta apparizione televisiva, non è stata riferita da Simona, ma tra le sue storie Instagram ecco comparire il dono che Fabio ha fatto recapitare a lei e a Giovanni tre giorni prima delle nozze.

"Qualcosa mi dice che è il 6 luglio il grande giorno. Lo ha detto la Televisione..." si legge nel biglietto indirizzato agli sposi e firmato dal conduttore. Con lui anche un grande mazzo fiori colorati, simbolo dell'affetto provato per la coppia pronta all'imminente passo. "L'amico Fabio Fazio non sapeva la data del matrimonio! Grazie amico mio!", ha commentato Ventura postando il video del gentile omaggio.

Gli invitati al matrimonio

Saranno tanti i volti noti presenti a Rimini per il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, a partire da Milly Carlucci scelta come testimone della sposa. Tra gli ospiti anche Eleonora Daniele, Alba Parietti, Paola Barale, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ma la selezione degli invitati come è avvenuta? "Per decidere gli invitati ci siamo dati un metodo" ha confidato Ventura: "Abbiamo riunito le nostre rubriche telefoniche ed erano 9800 nomi. Poi, considerando che alcuni amici erano comuni, siamo scesi a seimila. Abbiamo deciso di fare un'unica festa che parte a Milano e prosegue a Rimini: c'è un filo rosso dato dalle sculture luminose di Marco Lodola, dai video wall di Sergio Pappalettera. Il racconto è una festa unica, a Rimini ci sarà il momento della celebrazione della promessa di matrimonio che sarà riservata, poi proseguiremo con una cena e un party".