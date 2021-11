È nata la terza figlia di Fabio Fognini e Flavia Pennetta: la prima foto dall’ospedale

Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono diventati genitori per la terza volta: in un ospedale di Barcellona, alle 16.40 di oggi, 19 novembre, la ex campionessa di tennis ha dato alla luce Flaminia. L’annuncio è arrivato attraverso le storie Instagram di papà Fabio che ha annullato l’impegno come commentatore a Sky in questi giorni proprio per l'imminente nascita della bimba.

“Mamma e bimba stanno super bene”, si legge a corredo della foto che mostra il braccialetto della piccola, con il nome che inizia con la lettera F come da tradizione di famiglia. Poi la dedica alla moglie: “Grazie per l’emozione più bella della mia vita”. Prima di Flaminia, la coppia ha avuto due altri figli, Federico che ha 5 anni, e Farah che ne compirà due.

L’annuncio della terza gravidanza era arrivato a luglio: “Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento”, aveva annunciato Flavia.