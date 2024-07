Fabio Fulco festeggia il primo anniversario di matrimonio: la dedica per la moglie

Fabio Fulco e Veronica Papa hanno festeggiato ieri, 14 luglio, il primo anniversario di matrimonio. L'attore ricorda commosso le emozioni di quel giorno e le condivide su Instagram: "Alle 18 circa entravamo in Chiesa per giurarci eterno amore davanti a Dio - si legge nel post - Ti amo un anno di più".

Nel carosello le foto più belle di quella giornata, condivisa con i loro affetti più cari ma soprattutto con Agnes, la figlia che oggi ha 3 anni. Le nozze erano molto importanti per entrambi, che da sempre sognavano di sposarsi e lo hanno fatto dopo 5 anni d'amore davanti alla loro bambina.

Indimenticabile quel giorno per Fabio Fulco anche la presenza di sua madre Flora, che lo ha accompagnato all'altare nonostante le sue condizioni di salute: "Averla accanto è stato un regalo del Signore - aveva raccontato - Io sono credente, lei non sta benissimo: siamo andati piano piano verso l'altare e io la sorreggevo. Mio padre Pasquale manca da 19 anni, ma io l'ho sentito durante le nozze, lui era tra gli invitati, so che ha visto tutto".

Le parole della moglie

Pieno d'amore anche il post che Veronica Papa ha dedicato all'attore sul suo profilo Instagram: "Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia. La rotta migliore? La via giusta. La sensazione più piacevole? La pace interiore. L'accoglienza migliore? Il sorriso. La forza più grande? La fede. La cosa più bella del mondo? L'amore. Ti sposerei altre 1000 volte - ha scritto - Per sempre tua moglie". Il commento di Fabio Fulco: "Ti amerò in tutte le vite".