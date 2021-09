Fabio Fulco, i nuovi (pesanti) retroscena su Cristina Chiabotto: "Un'immatura, altro che buoni rapporti"

Ha voltato pagina da tempo, eppure ricordare la turbolenta fine dell'amore con Cristina Chiabotto solleva ancora rabbia in Fabio Fulco. Lo dimostra l'ultima intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, in cui l'attore romano racconta sì le gioie della recente paternità, vissuta al fianco della nuova compagna Veronica Papa, ma sottolinea anche quanto è stato complicato riprendersi dopo l'addio improvviso della ex Miss. "Il momento in cui ho toccato davvero il fondo? - dice - Quando è fallito il progetto di avere una mia famiglia. Non era la perdita della partner che mi torturava ma la fine di un progetto in cui avevo messo 12 anni della mia vita. Il ritrovarmi con il nulla nelle mani".

Fulco è stato legato sentimentalmente alla conduttrice torinese Cristina Chiabotto (di recente diventata mamma per la prima volta grazie all'amore per l'imprenditore Marco Roscio), dal 2005 al 2017: i due si erano conosciuti in occasione della partecipazione a Ballando con le Stelle. Un amore lungo dodici anni ma finito sul più bello. "Mi ero illuso di aver creato una famiglia, l’amore, tutto quello in cui avevo creduto da sempre - dice oggi lui - Svanito da un giorno all’altro. Voltare pagina a 48 anni? Facile a dirsi. Il modello dei miei genitori dentro di me, condividere una vita insieme. I problemi si risolvono. Le cose si aggiustano".

Fabio spiega di aver incontrato Veronica Papa in un periodo molto difficile della sua vita, quando era devastato proprio per l'addio di Cristina. "Lei era molto immatura - confida ancora della ex - anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia".

E ancora: "Poi dopo di me si è fidanzata e sposata poco dopo - continua in una confessione fiume - Era tutto previsto, un copione già scritto. Sapevo tutto, che dopo sei mesi si sarebbe sposata, che dopo un anno sarebbe diventata madre, le vacanze a Formentera".

Insomma, la delusione resta. Ora però per Fulco è il momento di godersi il primo inverno da papà accanto alla compagna Veronica Papa, sua futura moglie, e alla loro bimba, arrivata oggi che lui ha la veneranda età di cinquant'anni. "Agnes è il mio miracolo d’amore", ha detto l'attore della bimba, confidando che la coppia medita di darle un fratellino o una sorellina. Ma prima viene il matrimonio: "Anche in comune, da soli, non importa. Siamo dentro una pandemia, non abbiamo tempo da perdere, ma solo tempo di godere". Infine: "Se tutto quello che ho fatto mi ha portato fin qui, va benissimo così. Ho pareggiato tutto".