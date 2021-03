Fabio Fulco papà grazie alla nuova fidanzata (25 anni più giovane). E rivela: "Ho rischiato la vita in un incidente"

"Ero rassegnato a restare solo". Così Fabio Fulco, 50 anni, annuncia che diventerà presto papà per la prima volta grazie all'amore per Veronica Papa, 25. Attore lui, modella e imprenditrice lei, la cicogna porterà una femminuccia. La gravidanza è al settimo mese e la coppia non vede l'ora di stringere tra le mani il bebè.

Fabio Fulco presto papà: "Ho pianto per tre giorni"

Fulco racconta la dolce attesa. "Quando ho saputo che sarei diventato padre ho pianto per tre giorni - confida al settimanale Chi - avrei voluto urlare al mondo la mia gioia, ma ho giurato che avrei tenuto il segreto. Ora ho la certezza: sono nato per fare il papà, ero pronto da anni per questo passo".

Si aspettava una femminuccia? "In realtà ho sempre pensato a un maschietto e avrei voluto chiamarlo Giovanni paolo comeil Papa e anche Veronica aveva la stessa idea. Impazzirò per mia figlia, sarò molto protettivo ma, per sua fortuna, quando avrà l'età per uscire, sarò già vecchio". Per l'educazione della piccolina, il bel napoletano prenderà ispirazione da quanto ha appreso dai genitori: "Da mio padre ho imparato tutto, è venuto a mancare nel 2004".

Chi è Veronica, fidanzata di Fabio Fulco

Doveva arrivare Veronica per convincere Fabio al grande passo. "Quando l'ho conosciuta ero molto ferito e non sapevo da dove cominciare. Non credevo più a niente, tantomeno alle donne", racconta oggi. Fulco in passato è stato legato per 12 anni a Cristina Chiabotto, ex Miss Italia oggi a sua volta incinta dell'imprenditore e marito Marco Roscio. "Oggi dico 'menomale' - dice a proposito del turbolento addio - perché è servito ad avere quello che ho, è servito ad incontrare Veronica".

Con la 25nne, la differenza d'età non pesa. "L'età non conta - assicura Fabrio - quando ero single ho conosciuto donne più grandi di lei che parlavano solo di socia. Ho sempre pensato piuttosto a cosa avrebbe detto la gente, a cosa avrebbero detto i miei genitori, mi sono messo nei loro panni. E, quando li ho conosciuto, mi hanno accolto in maniera splendida. Ogni paura è svanita".

Progetti per il futuro: il matrimonio

"Sposerò Veronica e poi avremo dei bambini - conclude l'attore - la paternità mi ha portato fuori da me stesso, ora esistono solo mia moglie e nostra figlia. Pochi giorni fa ho avuto un incidente di auto molto serio, una macchina non ha rispettato la precedenza e ha tranciato la mia. Sarebbe bastato che l'impatto fosse avvenuto in un altro punto e, forse, non ci sarei più. Ma la prima cosa che ho fatto subitop dopo l'incidente è ringraziare Dio che mia moglie e mia figlia non fossero in macchina con me. Potevo essere morto, ma ho pensato 'Per fortuna non c'erano loro'".