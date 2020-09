Fabio Fulco: “Pronto per un figlio. Cristina Chiabotto? Non tollero la ricostruzione che viene fatta”

È Veronica Papa la donna che ha fatto in modo che Fabio Fulco ritrovasse di nuovo fiducia nell’amore dopo la fine della lunga storia con Cristina Chiabotto. Nonostante la differenza di età (lei 25 anni, lui 50), accanto a lei l’attore ha riscoperto i valori che si porta dentro da sempre, confidando anche nella possibilità di diventare padre. “Con la sua pazienza è riuscita a farmi credere in un qualcosa in cui non credevo proprio più”, racconta l’attore in un’intervista al settimanale Chi: “Ero bloccato, arrabbiato, sfiduciato e lei mi ha insegnato a ridimensionare un po’ tutto e a vivere la vita in maniera più semplice”.

Una vita che adesso spera di arricchire con un figlio: “Forse è tardi, forse no, ma per diventare padre, per esempio, non sono mai stato pronto come adesso”, dice Fulco che bolla come “fesserie” le voci su nozze imminenti, considerando la personale riservatezza che lo spingerebbe a tenere per sé la notizia.

Fabio Fulco su Cristina Chiabotto: "La vita va avanti"

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto si sono lasciati dopo ben 12 anni d’amore. Entrambi, dopo qualche tempo, sono riusciti a ritrovare la serenità a fianco di altre persone. Se gli causa ancora dolore parlare di questa storia? “Non mi fa male, ma non tollero la ricostruzione che poi, ogni volta, viene fatta. Se non rispondo, sono antipatico. Se rispondo, sono incattivito e se lo faccio in maniera garbata, sto mandando frecciatine”, ha commentato l’attore: “La vita va avanti: Cristina si è sposata, io sono felicemente fidanzato e oggi dopo tanta sofferenza ho ritrovato finalmente la mia dimensione”.