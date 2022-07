Fabio Fulco festeggia la figlia: le foto del party in famiglia

Il 27 giugno Fabio Fulco e Veronica Papa hanno festeggiato il primo anno della figlia Agnes, centro assoluto delle attenzioni e dell'amore della coppia che adesso ha condiviso con i follower un'altra tappa importante per la famiglia. Sabato 9 luglio l'attore e la compagna hanno battezzato la bambina, organizzando per l'occasione una festa che solo adesso è stata mostrata sui social nei dettagli attenti pensati per l'occasione.

Palloncini rosa, una torta scenografica, confetti su tavole imbandite per l'occasione con il nome della festeggiata sono stati i dettagli ripresi nelle immagini, dove i sorrisi di mamma e papà hanno completato le dediche rivolte alla bimba vestita con un bellissimo abitino bianco.

"Sei una bimba speciale. Hai solo 1 anno e fai cose incredibili. Sei avanti..... fai quasi paura per quanto sei avanti" si legge a corredo dello scatto di Fabio Fulco: "Hai una dolcezza e una sensibilità da brividi. Ti guardiamo e non crediamo ai nostri occhi e forse non ci abitueremo mai alla tua esistenza che ha sconvolto la nostra facendoci capire quanto fosse inutile prima di te. Cerchiamo di avvolgerti con tutto l'amore che abbiamo ma é niente rispetto a quello che tu dai a noi in ogni momento. Sei una bimba speciale". Ugualmente emozionata mamma Veronica che sul suo profilo Instagram ha definito il battesimo come "Il primo piccolo grande passo" della sua Agnes a cui stano arrivando numerosi gli auguri dei follower.

Chi è Veronica Papa, fidanzata di Fabio Fulco

Agnes, nome che deriva dal greco e significa “pura”, è nata il 27 giugno 2021 all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove da qualche tempo l'attore ha preso casa con la sua compagna. La storia tra Fabio Fulco e Veronica Papa va avanti da due anno circa. La differenza d'età (lui ha 51 anni, lei 26) non ha mai pesato. "L'età non conta, quando ero single ho conosciuto donne più grandi di lei che parlavano solo di social" aveva raccontato lui: "Ho sempre pensato piuttosto a cosa avrebbe detto la gente, a cosa avrebbero detto i miei genitori, mi sono messo nei loro panni...".Oggi, però, ogni paura è decisamente passata e le nozze potrebbero essere alle porte. "Sposerò Veronica. La paternità mi ha portato fuori da me stesso, ora esistono solo mia moglie e nostra figlia", aveva confidato l'attore.