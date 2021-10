"Sono in apnea", Fabio Fulco lontano dalla figlia. Il messaggio

La paternità stravolge la vita. Lo sa bene Fabio Fulco che in queste ore è stato costretto a stare lontano dalla figlia Agnes, nata a giugno, a causa di impegni professionali. La nostaglia dell'attore per la bimba è raccontata in un messaggio pubblicato nella giornata di ieri su Instagram, quando papà e figlia si sono finalmente ricongiunti. La piccola è nata dall'amore di lui per Veronica Papa, 25 anni, di professione modella ed imprenditrice.

La dedica alla figlia

"Due settimane in apnea. Mi è mancata l'aria! Finalmente torno a respirare, anche se solo per poche ore", scrive Fulco mentre tiene tra le braccia la sua piccolina in uno scatto considiviso via social. Oltre quattromila i like a corredo del post. La lontananza di questi giorni è dovuta agli impegni professionali dell'attore, attualmente sul set del film Il sogno dei pastori le cui riprese sono in corso in Sardegna. "Un altra avventura. Un altro viaggio. Un altra famiglia. Un'altra magia", ha detto l'artista 50enne di questo nuovo lavoro.

Già nei giorni Fulco aveva fatto una dedica alla piccolina. "Un figlio é vita - scriveva - Un figlio é forza. Un figlio é amore. Un figlio é anima. È un pezzo di cuore fuori dal tuo corpo. Dire "é nato mio figlio" è come dire che si ha una ragione in più per vivere". Fulco è diventato papà per la prima volta a cinquant'anni. La piccola Agnese è nata dall'amore per Veronica Papa, 25 anni, di professione modella ed imprenditrice. Nel suo passato una lunga love story con Cristina Chiabotto, ex Miss Italia, con cui i rapporti al momento sono molto tesi.