Fabio Fulco a cuore aperto: "Quella notte che ho detto a Veronica ‘facciamo un figlio’"

Prima estate da papà per Fabio Fulco che con immensa gioia sta affrontando la magia della paternità arrivata a 50 anni accanto alla compagna Veronica Papa, sua futura moglie. “Agnes è il mio miracolo d’amore”, ha detto l’attore nel corso della sua prima intervista rilasciata dopo la nascita della piccola, avvenuta il 27 giugno scorso. Al settimanale Chi, Fulco si è raccontato senza filtri, ripercorrendo la storia d’amore con la donna che ha stravolto la sua vita e con cui, in una notte indimenticabile, ha maturato la decisione di mettere al mondo un figlio.

Fabio Fulco e la decisione di diventare papà

Fabio Fulco ha spiegato di aver incontrato Veronica Papa in un periodo molto difficile della sua vita, segnato dalla sofferenza per la fine della sua storia d’amore con Cristina Chiabotto che lo aveva devastato: “Ha saputo aspettarmi, con il tempo ci siamo corteggiati, conosciuti e capiti. Ringrazio la mia compagna per non essere fuggita”, ha aggiunto l’attore che, dopo qualche mese, complice il lockdown forzato, ha stretto con la compagna un legame tale da far maturare in entrambi il desiderio di avere un figlio. “Quando siamo tornati ‘in libertà’, chiamiamola così, una sera le ho detto: ‘Stanotte facciamo un figlio’. E lei mi ha detto di sì. (…) Quella notte eravamo in Cilento, a casa mia, abbiamo fatto l’amore piangendo perché eravamo sicuri di quello che stavamo facendo, sicuri che sarebbe nato nostro figlio”.

Quella, però, non è stata la “volta giusta”. Veronica ha scoperto di essere incinta qualche tempo dopo e alla vista del test di gravidanza positivo, le lacrime sono state tante. Non appena saputo il sesso del bebè, è arrivata la scelta del nome, Agnes, nome di battesimo di Madre Teresa di Calcutta: “Non abbiamo seguito alcuna moda o tendenza: abbiamo scelto con il cuore. E oggi mia figlia riempie ogni singolo respiro delle mie giornate, della mia vita”, ha confidato.

Fabio Fulco e Veronica Papa presto sposi

Fabio Fulco e Veronica Papa meditano di dare un fratellino o una sorellina ad Agnes, ma prima viene il matrimonio: “Anche in comune, da soli, non importa. Siamo dentro una pandemia, non abbiamo tempo da perdere, ma solo tempo di godere”, ha affermato l’attore che si dice lontano da qualsiasi rimpianto: “Se tutto quello che ho fatto mi ha portato fin qui, va benissimo così. Ho pareggiato tutto”.