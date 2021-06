Fabio Fulco è diventato papà: "Il giorno più bello della mia vita". Chi è la fidanzata Veronica Papa

Prima figlia per l'attore cinquantenne, storico ex di Cristina Chiabotto

Fabio Fulco papà. "Oggi é il giorno più bello della mia vita!" scrive l'attore, 50 anni, su Instagram annunciando la nascita della sua prima figlia, frutto dell'amore per la fidanzata Veronica Papa, 25, di professione modella ed imprenditrice. Una lieta notizia che segue l'annuncio della gravidanza arrivato qualche mese fa, quando lei era al settimo mese.

Fiocco rosa

La cicogna ha portato una femminuccia, ma al momento la coppia non ha ancora svelato il nome scelto per la piccolina. L'unico indizio? I due, in virtù della loro fede, hanno optato per il nome di una santa. Nelle ore successive alla nascita della bimba, Fulco ha condiviso una foto in cui si mostra di fronte ad una statua emblematica, ovvero una scultura dedicata alla maternità raffigurante una mamma che tiene in braccio un bambino. Così è arrivata notizia ai fan dell'arrivo della piccolina.

Chi è Veronica Papa, fidanzata di Fabio Fulco

Con Veronica va avanti da un anno circa. E' grazie a lei che Fabio ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con Cristina Chiabotto, sua storica ex compagna a cui è stato legato per dodici anni: oggi entrambi si sono consolati su altri lidi, tanto che lei stessa ha appena messo al mondo la prima figlia, Luce, nata dalla relazione con l'imprenditore Marco Roscio.

Oggi per Fabio l'amore è Veronica. La differenza d'età non pesa. "L'età non conta - ha assicurato lui in una recente intervista - quando ero single ho conosciuto donne più grandi di lei che parlavano solo di socia. Ho sempre pensato piuttosto a cosa avrebbe detto la gente, a cosa avrebbero detto i miei genitori, mi sono messo nei loro panni. E, quando li ho conosciuto, mi hanno accolto in maniera splendida. Ogni paura è svanita".

Alle porte le nozze. "Sposerò Veronica. La paternità mi ha portato fuori da me stesso, ora esistono solo mia moglie e nostra figlia".