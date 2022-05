Fabio Fulco si sposa: la proposta di nozze è social (come il favoloso anello)

"Dicono che se sogni una cosa piu di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l'ho sognato tante volte. Ha detto sì": Fabio Fulco annuncia così le nozze con la compagna Veronica Papa, con una didascalia che a caratteri cubitali racconta il consenso alla romantica proposta descritta da una foto di coppia. Sullo sfondo l'incantevole panorama di Amalfi, in primo piano il tenero bacio e il prezioso anello simbolo del loro amore: un solitario al dito della futura sposa che con gli occhi chiusi mostra il sorriso all'obiettivo.

L'attore 51enne e l'imprenditrice pescarese, 26 anni, finalista di Miss Italia 2014 e di Miss Mondo 2018, sono diventati genitori a giugno dello scorso anno di una bambina. "Sposerò Veronica. La paternità mi ha portato fuori da me stesso, ora esistono solo mia moglie e nostra figlia", aveva promesso. Detto fatto: ora non resta che attendere i dettagli sulle nozze.

La storia di Fabio Fulco e Veronica Papa

Con Veronica Papa va avanti da diverso tempo. Grazie a lei Fabio Fulco ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con Cristina Chiabotto, sua storica ex compagna a cui è stato legato per dodici anni. La differenza d'età di circa 25 anni non pesa. "L'età non conta - ha assicurato lui in una intervista - quando ero single ho conosciuto donne più grandi di lei che parlavano solo di social. Ho sempre pensato piuttosto a cosa avrebbe detto la gente, a cosa avrebbero detto i miei genitori, mi sono messo nei loro panni. E, quando li ho conosciuto, mi hanno accolto in maniera splendida. Ogni paura è svanita".

E ancora: "Ha saputo aspettarmi, con il tempo ci siamo corteggiati, conosciuti e capiti. Ringrazio la mia compagna per non essere fuggita" ha aggiunto l’attore che, dopo qualche mese, complice il lockdown forzato, ha stretto con la compagna un legame tale da far maturare in entrambi il desiderio di avere un figlio. "Quando siamo tornati ‘in libertà’, chiamiamola così, una sera le ho detto: ‘Stanotte facciamo un figlio’. E lei mi ha detto di sì. (…) Quella notte eravamo in Cilento, a casa mia, abbiamo fatto l’amore piangendo perché eravamo sicuri di quello che stavamo facendo, sicuri che sarebbe nato nostro figlio".