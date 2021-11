La strana storia di Fabio Galante e della compagna (che starebbe per finire)

Se in pista a Ballando con le stelle viene acclamato dal pubblico (anche) in virtù del suo fascino suadente, le cose non sembrano andare di pari passo in casa per Fabio Galante. Ex calciatore ed oggi ballerino provetto nel varietà di Rai Uno, è legato da qualche tempo alla modella Francesca Falomo e, proprio con lei, sogna di metter presto su famiglia. Eppure, stando ad alcune gole profonde vicine alla coppia (e forse troppo maliziose?) la love story non sarebbe destinata ad avere troppa durata. Nel dettaglio, lui starebbe pensando alle nozze, ma le cose potrebbero andare ben diversamente.

Chi è Francesca Falomo

Ma facciamo un passo indietro. Anzitutto, chi è Francesca Falomo, compagna di Fabio Galante dopo tanti flirt avuti nel passato con varie donne del mondo dello spettacolo? Modella di professione, trentotto anni (nove in meno dell'ex calciatore), mora, alta, prosperosa ed occhi color nocciola, viene definita da Fabio "una donna bella, seria e intelligente oltre che incredibilmente sensuale".

Poco o nulla è dato sapere del suo privato, se non quello che si evince dal suo canale Instagram, seguito da circa ottomila persone (destinate a salire per popolarità riflessa dopo la partecipazione del compagno a Ballando). Tra le sue passioni, la moda e i viaggi. La Falomo è inoltre una grande appassionata di calcio: da sempre, insieme alla sua famiglia, tifa Inter, ex squadra di Galante dal 1996 al 1999.

Ma la storia starebbe per finire

Ebbene, proprio con Francesca, il bel Fabio sogna di sposarsi e metter su famiglia, "ma per qualche ragione alcune persone vicine a Galante non credono nel futuro di questa storia", si legge sul settimanale Oggi, sempre informatissimo sulla vita privata dei vip. Le ragioni di tali sospetti sono tutte da indagare, poiché la rivista non le precisa. Di certa però c'è l'aria interdetta di chi circonda la coppia, che al momento vive a Milano e, dunque, si limita ad una convivenza.

Già in passato i due hanno parlato di matrimonio, ma ogni progetto è stato rinviato a causa dell’emergenza coronavirus, come nel caso di molte coppie. Ora che il momento sarebbe propizio, altri impedimenti frenerebbero gli entusiasmi.

Tra i progetti di Galante però non ci sarebbe solo quello dei fiori d'arancio. Proprio di recente, infatti, l'uomo ha confidato che gli piacerebbe molto diventare padre visto che ritiene di avere accanto a sé la donna giusta con la quale realizzare questo grande sogno. Per lui si tratterebbe della prima paternità. Ma Francesca è davvero la donna giusta?

Tutte le ex importanti di Fabio, da Palmas a Freddi

Tante le love story finite (e famose) nel passato di Fabio. Tra liaison e flirt, il nome dell'ex difensore è stato associato a quelli di Laura Freddi, Giorgia Palmas, Laura Torrisi, Giogia Surina. Chissà se Francesca è davvero quella giusta oppure se hanno ragione le malelingue...