Chi è Fabio Gallo di Weekly, vita privata e carriera: età, moglie, figli e Instagram

Il 24 giugno 2023, a partire dalle 8.30 su Rai 1, ha inizio la seconda edizione di "Weekly". In onda il sabato e la domenica, il programma vede il conduzione Carolina Rey e Fabio Russo. Ma cosa sappiamo di quest'ultimo? Le origini e l'età, la vita privata e la moglie, i programmi televisivi e il profilo Instagram: conosciamolo meglio

Chi è Fabio Gallo, conduttore di Weelky

Fabio Gallo nasce a Roma nel 1986. Dopo aver conseguito il diploma si iscrive all'università ma, al contempo, rimane affascinato dal mondo dello spettacolo. Cresciuto nella Capitale, si interessa alla recitazione e fa alcune esperienza in teatro. Quando è ancora molto giovane figura tra il pubblico dello storico programma di Rai 1 "Domenica In", osservando in tal modo da vicino l'atmosfera degli show televisivi.

Successivamente entra nello staff di "Unomattina", altro longevo programma Rai 1: qui vi rimane 6 anni occupandosi dello spazio meteo e dei sondaggi web. Nel frattempo ha l'opportunità di fare un provino per "Linea Blu", intervistando alcune persone al mercato del pesce di Roma. Una prova convincente che lo porta ad affiancare dal 2018 la conduttrice Donatella Bianchi. Questa esperienza da conduttore permette a Fabio Gallo di coniugare l'amore per il mezzo televisivo alla sua grande passione per il mare, che gli permette di spaziare dalla vela al surf.

A partire dal 24 giugno 2023 Fabio Gallo affianca Carolina Rey alla conduzione del programma "Weekly", giunto alla sua seconda edizione: viene così confermata la coppia dello scorso anno. In onda nel corso dell'estate il sabato e la domenica mattina alle 8.30 circa, il format si occupa di vacanze e di turismo, con pagine di musica e intrattenimento. Nel cast della trasmissione troviamo anche la Morning Band, con la cantante Neena, e i collegamenti esterni con Rossana Cacio e Fabrizio D'Alessio oltre, ovviamente, a molte altre sorprese.

Volendo fare un cenno alla vita privata di Fabio Gallo, le notizie sono purtroppo nulle. Non sappiamo se il conduttore di "Weekly" sia sposato o meno nè se abbia dei figli. I più curiosi possono seguirlo attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, dove troveranno scatti inerenti alla attività lavorative e alle passioni ma, almeno per il momento, gli indizi sulla sua vita privata risultano assenti. Una curiosità: Fabio Gallo ha confessato che il suo luogo del cuore è Talamone, in provincia di Grosseto.