Fabio Rovazzi scippato durante una diretta Instagram: il ladro scappa con lo smartphone

Disavventura per Fabio Rovazzi. Il cantante è stato scippato, gli hanno rubato il cellulare proprio mentre stava facendo una diretta su Instagram a Milano, in corso Garibaldi. L'artista stava parlando live con circa 400 follower quando un ragazzo in tuta e cappellino nero gli si è avvicinato alle spalle e gli ha strappato lo smartphone dalle mani. La diretta è continuata mentre il ladro scappava con il cellulare in mano. Poi lo scippatore ha infilato il dispositivo in tasca e non si è visto più nulla.

Sui social però non tutti credono a quanto accaduto: "Conoscendolo è sicuramente tutto organizzato", scrivono alcuni utenti ipotizzando uno scherzo del cantante.