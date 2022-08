Fabio Testi lasciato dalla giovane fidanzata: "Vivo solo con 1100 euro di pensione"

Nella campagna di Affi, sul lago di Garda, dove trascorre serenamente la sua vita da 81enne, Fabio Testi è rimasto solo. "Ho avuto di recente una fidanzata giovanissima che, però, dopo un po? ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n?è andata", ha confidato in una recente intervista. Dichiarazioni che mettono fine alla relazione con una giovane donna mai presentata dall'attore, e vero e proprio sex symbol del cinema degli anni Settanta, ma di cui aveva parlato di recente nel corso di alcune interviste. Lei aveva 35 anni ed è tornata ad amare un suo coetaneo ("Avere una morosa, fare l?amore e non pensare all?età" era il suo segreto dichiarato per tenersi giovane, ora dovrà trovarne un altro).

Una vita sentimentale da "inedito" single per Testi, che è sempre stato circondato di donne bellissime. Nel 2019 ha ufficializzato una relazione con una giovane violinista 30enne, Lisa Agnelli, grazie a cui aveva messo da parte il dolore per la fine del matrimonio con Antonella Liguori, terminato nel 2015. Prima di lei la prima moglie Lola Navarro, con cui è stato sposato dal 1979 al 1996, e ancor fino alle tante attrici cadute ai suoi piedi, comprese Ursula Andress e Anita Ekberg. Tre i figli: Fabio Testi Jr., Trini Testi, Thomas Testi.

Altrettanto intensa la sua vita professionale, che si è televisivamente conclusa - al momento - con l'esperienza al Grande Fratello Vip, avvenuta due anni fa, programma che solo oggi rivela ti aver accettato per motivi economici. "Be?, io vivo della mia pensione: 1.100 euro al mese (...) ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga. La produzione del Grande Fratello mi ha pagato bene e l?ho fatto. Oggi solo un bel film lo farei gratis".