Fabio Testi: "Vacanza in Grecia con una barca da 25 metri". Poi parla della pensione da mille euro

Lo scorso anno ad agosto Fabio Testi, 82 anni, aveva annunciato la fine della sua relazione con la sua compagna di circa 45 anni più giovane. Quella fu l'occasione per Testi di parlare anche della pensione che gli spetta: 1.100 euro e del perché avesse deciso di partecipare al Grande Fratello Vip. "Be’, io vivo della mia pensione: 1.100 euro al mese (...) ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga. La produzione del Grande Fratello mi ha pagato bene e l’ho fatto. Oggi solo un bel film lo farei gratis", aveva dichiarato l'anno scorso.

Al settimanale Chi Testi, che è tornato a parlare della sua carriera e della sua grande famiglia tra ex compagne, figli e nipoti. Con Lola Navarro (la sua prima moglie) dopo un divorzio molto burrascoso, ben 22 anni dopo hanno trovato un loro equilibrio: "Adesso quando viene qua, sta in uno dei casali della tenuta con mia figlia Trini e siamo tutti contenti, tranquilli e sereni, cosa che poteva succedere dopo due anni dalla separazione, non dopo 22. Ma alla fine va bene così. L'amore vince sempre".

L'attore ha poi voluto spiegare quelle affermazioni sua pensione affermando che fossero state travisate. "Non sono diplomatico per niente - ha chiosato Testi -, si ricorda quella trasmissione famosa della Perego? Lei aveva scambiato Anita Ekberg per una russa, io dovevo dare un parere, fare un paragone tra le donne italiane e le donne russe, è finita in tragedia". Era il 2017, la trasmissione chiuse tra le polemiche e poi Testi tempo dopo rilasciò un'intervista al Corriere "perché la Perego aveva detto in diretta di non invitarmi più in tv. E io avevo detto che non si dice di un attore che ha fatto tanto e che ha una pensione di 1.100 euro al mese. Non volevo mica dire che ero un povero disgraziato, ma così è stato interpretato, tanto che gli amici mi hanno chiamato a più riprese per dirmi: 'Stiamo facendo una colletta per te'. Ma la mia era soltanto una critica".

Quindi la sua era solo una provocazione, non una richiesta di aiuto e a confermarlo - nonostante non ce ne fosse bisogno - è il tipo di vacanza che Testi farà quest'estate: "Andrò in barca a farmi un giro della Grecia, una barca di 25 metri". Ma come fa con una pensione da 1.100 euro? "Che non si sappia in giro - ha risposto scherzosamente -. Poi, dopo sarò a Venezia, sono presidente del Premio Leone di Vetro, che è un riconoscimento che viene dato ai film che meglio promuovono la regione Veneto. È il secondo anno per me. Infine, dovrei iniziare la lavorazione di un film belga...". Insomma per Testi sarà una seconda parte di anno particolarmente ricca di impegni.