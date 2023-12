Fabio Volo, nuovo amore dopo la separazione: la foto del bacio con la fidanzata

Fabio Volo di nuovo innamorato? A guardare le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, sembrerebbe proprio di sì: a distanza di tre anni dalla fine della relazione con Johanna Maggy, l'attore, scrittore e conduttore radiofonico, al secolo Fabio Bonetti, è stato immortalato in compagnia di una donna misteriosa per le vie di Milano in atteggiamenti che raccontano come tra loro possa esserci molto più di un'amicizia. I due si sono mostrati sorridenti mano nella mano all'uscita di un ristorante in cui hanno pranzato insieme. E un bacio sulle labbra, scambiato alla luce del sole sotto gli occhi di tutti, ha dimostrato come il loro rapporto sia vissuto in serenità.

Nessun dettaglio sulla donna fotografata con Fabio Volo: il suo nome e l'età rimangono un segreto per il momento. L'unico dettaglio emerso dalle voci vicine alla coppia è che sarebbe estranea al mondo dello spettacolo.

Fabio Volo e la separazione da Johanna Maggy

Della separazione dalla compagna Johanna Maggy, insegnante di pilates e coach olistica islandese da cui ha avuto due figli, Sebastian e Gabriel, l'attore ne ha parlato per la prima volta a novembre 2022. I due stavano insieme dal 2011 e oggi sono in ottimi rapporti: "I bambini stanno una settimana con me e una settimana con lei, durante quella settimana un giorno stanno con me e un giorno stanno con lei" ha raccontato a Vanity Fair, riportando di vacanze, pranzi domenicali e cene, ogni tanto, tutti insieme. Il rispetto è stato decisivo nella costruzione di questo nuovo rapporto: "Non ho mai tradito Johanna. Le sono sempre stato fedele" ha precisato poi dopo le voci sul tradimento come causa della separazione che, invece, è arrivata come conseguenza di una lunga crisi.