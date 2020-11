Fabiola Sciabbarrasi, ex moglie di Pino Daniele, contro il Gf Vip: "Stolti che parlano senza sapere"

La 56enne scrive un lungo post in difesa dell'amica Elisabetta Gregoraci, spesso al centro degli attacchi dell'opinionista Antonella Elia e non solo

"Purtroppo l'ignoranza fa più danni che la malattia. Troppe volte accade e troppe volte a parlare sono coloro che non sanno". Comincia così un lungo messaggio pubblicato su Instagram in cui Fabiola Sciabbarrasi, ex moglie di Pino Daniele e grande amica di Elisabetta Gregoraci, difende la showgirl dagli attacchi ricevuti al Grande Fratello Vip. Già ieri, infatti, Fabiola aveva sostenuto le accuse della sorella di Elisabetta, Marzia, che in un post si era detta stanca delle offese lanciate alla concorrente da Antonella Elia, opinionista del reality show.

Fabiola Sciabbarrasi: "Stolti che parlano senza sapere"

Ma oggi Fabiola va più nel profondo e scrive una vera e propria lettera di sostegno ad Elisabetta, che scopriamo essere sua grande amica. "Cara Eli - si legge - vorrei stringerti con lo stesso abbraccio. Ascolto e leggo affermazioni prive di verità, d’altronde è così di uso comune parlare senza sapere, gli stolti lo fanno benissimo. Purtroppo mi rendo conto "ancora" con stupore che qualcuno affermi che la dignità e la valenza di una donna siano esclusiva dell’Unione con l’uomo che abbiamo scelto di amare, sposare e creare una famiglia".

Il riferimento è, ovviamente, al lungo matrimonio di Gregoraci con il ricchissimo manager Flavio Briatore, da cui ha avuto un figlio, Nathan Falco. Ma va anche alla presunta liaison che starebbe nascendo all'interno della Casa con l'ex velino Pierpaolo Petrelli.

"Tu, come me, continua a credere agli occhi di pochi e non alle bocche di tutti - conclude Fabiola - Non perdere tempo a discutere con gli sciocchi e i chiaccheroni: la parola ce l’hanno tutti, il buon senso solo pochi. E Se lo diceva Catone... Non concedere lacrime a chi gioisce sulle disavventure piuttosto che costruire la propria gioia, a chi sente ma non ascolta, alla cattiveria degli sciocchi che non hanno ancora capito che non vivremo in eterno. Ti voglio bene, asciuga gli occhi e sorridi Eli".