Fabrizio Biggio si (ri)sposa: chi è la moglie Valentina De Ceglie, cugina di Alessia Marcuzzi

Fabrizio Biggio si sposa. "Anzi, si ri-sposa", scrive Alberto Dandolo su Dagospia rilanciando la notizia delle nozze del co-conduttore di Viva Rai2! "Avvisate Fiorello, il suo sodale si sposa!" si legge sul sito dove in esclusiva compare anche la foto delle pubblicazioni di matrimonio affisse il 7 maggio presso il comune di Milano, con i nomi del comico e della moglie, Valentina De Ceglie, cugina di Alessia Marcuzzi.

Fabrizio Biggio e Valentina De Ceglie sono sposati dal 2014 e hanno due figli, Aldo e Bianca. La notizia delle nozze arriva a distanza di dieci anni dal loro primo sì, per cui è probabile che la coppia abbia deciso così di festeggiare questo traguardo d'amore. Ma chi è Valentina De Ceglie? Per lei Biggio in un'occasione ha avuto parole di grande amore.

Chi è Valentina De Ceglie, moglie di Fabrizio Biggio

Vantina De Ceglie come il marito Fabrizio Biggio è molto attenta alla privacy. Di lei si sa che lavora dietro le quinte del mondo televisivo come autrice (su Instagram si trovano foto di marito e moglie insieme nel backstage) e che è la cugina di Alessia Marcuzzi. A lei la conduttrice ha dedicato un modello di borsa della sua linea di accessori Marks and Angela: "Ecco la Vale, dedicata a mia cugina Valentina, una donna dalle mille risorse, precisa e originale allo stesso tempo. Ho pensato quindi ad una borsa con una silhouette squadrata ma con il contrasto fra la pelle liscia e scamosciata. In più la tracolla la rende adatta a tutte le occasioni", aveva scritto presentandola sui social.

Quanto a Biggio, di lei il comico ha parlato in un'intervista a Oggi di qualche tempo fa: "Mia moglie è l'unica persona sulla Terra che non mi fa sentire solo al mondo", disse. E la notizia per cui confermeranno ancora le promesse nuziali ribadsce la forza di un legame stretto come il primo giorno.