Fabrizio Corona: "Ho sentito Belen dopo la crisi con Antonino, ecco cosa ci siamo detti"

C'è da sempre un rapporto di reciproco rispetto tra Belen e Fabrizio Corona, nonostante la loro relazione sia finita da tempo. Un legame d'affetto che li porta a supportarsi - almeno a livello mediatico - nel momento delle difficoltà. Lo raccontano le ultime parole dell'ex agente fotografico a proposito della crisi che la showgirl sta vivendo al fianco del compagno Antonino, padre della seconda figlia Luna Marì nata a luglio.

In occasione di un evento inaugurale di un locale romano, Corona ha risposto ad alcune domande sulla ex fidanzata che gli sono state poste dal giornalista. "Siamo molto amici - è il preambolo dell'ex re dei paparazzi - Le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare". La storia dunque è davvero finita, almeno per ciò che sa lui? Nessuna conferma né smentita ma un augurio: "Amen, l’importante è che sia nata una bambina bellissima e poi se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori".

Il dolore di Belen all'arresto di Corona: "Non è più lucido"

Fabrizio e Belen hanno fatto coppia per tre anni, fino al 2012. Una storia d'amore che portò alla ribalta la modella, già nota per la precedente partecipazione all'Isola dei Famosi, vista l'attenzione mediatica di cui Corona godeva all'epoca. Le ultime parole di Belen a proposito di Corona risalgono a questa primavera, quando Fabrizio è stato arrestato e le immagini choc del suo volto insanguinato hanno fatto il giro della rete: ''Ieri ho pianto tanto - ha raccontato all'epoca Belen - mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto''.