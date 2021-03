Fabrizio Corona in carcere, l'appello della madre Gabriella alla ministra Bonafede: "Non può stare in carcere rischia di morire"

A Live non è la D'Urso Gabriella Privitera ha deciso di mandare un appello alla ministra per aiutare il figlio

“Mio figlio è molto malato, non deve stare in carcere”, la madre di Fabrizio Corona a Live non è la D’Urso è tornata a difendere il figlio, parlando della sua patologia. “Ha la sindrome bipolare con personalità borderline, più depressione, ci sono referti medici di tantissimi anni. Tutto questo lo porta anche a tentare il suicidio” Gabriella Privitera ha gridato a gran voce la sua preoccupazione per Fabrizio che adesso si trova in carcere dopo essere stato prelevato dall’Ospedale Niguarda, dove era ricoverato.

La madre è preoccupata per la salute psichica del figlio descrivendo come reagì alla scoperta di dover tornare in cella: "Quel giorno ha agito con un atto di rabbia e ribellione contro l'ingiustizia che viveva, ma da soggetto borderline. Lui ha questi atteggiamenti istrionici perché è malato”

L’appello della madre di Fabrizio Corona al ministro Marta Cartabia

Nel salotto di Barbara D’Urso Gabriella Privitera ha deciso di lanciare un appello alla ministra della giustizia, Marta Cartabia: “Io sono molto preoccupata, c’è la grande possibilità che mio figlio muoia. Intervenga. Mio figlio ha una malattia grave, non può stare in carcere. E’ mio figlio e questa cosa che l’hanno preso di sera, mentre dormiva per portarlo in carcere come un terrorista. Non perdono neanche l'Ospedale Niguarda è stato preso nel sonno. E io non accetto più che mio figlio viva sofferenze di questo tipo. Se muore devono tenerselo sulla coscienza”.

“Si è squartato un braccio in profondità - ha raccontato Privitera ricordando il giorno in cui Fabrizio Corona è stato portato al Niguarda - è stato un atto di rabbia e ribellione contro un’ingiustizia che viveva da soggetto borderline”.

Alla fine dell’intervista sia D’Urso sia Privitera hanno parlato a cuore aperto a Corona: “Devi mangiare, la vita va vissuta ovunque e comunque".