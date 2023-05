Fabrizio Corona contro Sophie Codegoni: "Si è fatta il filler mentre era incinta, anche se è vietato"

Venerdì 12 maggio è nata la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Per la piccola Céline Blue è stata organizzata anche una festa di ben arrivata con tanto di palloncini e dolcetti rosa pastello, sono giorni di grande gioia per i due neo genitori che possono contare anche sul supporto di amici e familiari. Fabrizio Corona, tramite il suo canale Telegram, ha voluto fare gli auguri a Sophie e Alessandro, sottolineando la particolare scelta del nome, ma poi l'attenzione dell'ex paparazzo e di chi collabora con lui si è focalizzata sulle labbra di Codegoni: secondo il loro attento occhio l'influencer si sarebbe fatta il filler.

"Non cerchiamo di fare sempre polemica e facciamo gli auguri alla neo arrivata stupenda Celine Blue, senza soffermarci ovviamente sul nome scelto, Ilary Blasi docet. Ma studiando le storie Ig - si legge nel gruppo Telegram di Corona - abbiamo notato sulle labbra della giovane showgirl un'iniezione di filler o acido ialuronico, cosa vietata durante la gravidanza da tutti i medici".

"Abbiamo voluto aspettare la nascita per porvi questa domanda: l'ossessione della bellezza, o per meglio definirla dismorfofobia (ovvero l'eccessiva preoccupazione per alcuni tratti fisici che vengono considerati difetti da migliorare, ndr), non trova freni neanche davanti la salute di un figlio che oggi, timbro di fabbrica di ogni giovane influencer, oltre che felicità porta gioie ma soprattutto tanti soldi per i clienti pubblicitari intorno al mondo baby?", più che una domanda una provocazione visto che per porla hanno fatto il nome di un'influencer.

Pochi giorni fa, sempre sul gruppo telegram, Corona aveva pubblicato delle foto di Diletta Leotta incinta al mare. L'intento di Fabrizio era quello di mostrare la vera Diletta che "nonostante il quinto mese di gravidanza su Instagram appare come sempre in splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima, che sia al mare o allo stadio. Invece l'abbiamo acchiappata sul bagnasciuga ad Ibiza. Senza filtri, senza Photoshop, senza ritocchi. E la realtà, come potete vedere, è ben diversa. Tutta questa cellulite e questo grasso, su Instagram non c'è. Come al solito, ragazzi, ricordatevi: Instagram non è la realtà". A queste parole ne sono seguite subito dopo delle altre che vanno a chiarire il significato sociale di quegli scatti: "Che sia chiaro. Nulla contro la cellulite ma contro una società che assolve la truffa dei social. Ti vendono un'immagine che non esiste e di conseguenza costringe il pubblico a sentirsi inadeguato. Tranquille donne, anche Diletta photoshoppa". E quanto scritto su Codegoni si pone esattamente sulla stessa linea della 'denuncia sugli inestetismi di Leotta".