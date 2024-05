Fabrizio Corona mostra la prima ecografia del figlio: il video e la foto del pancino della fidanzata

La notizia è stata annunciata al settimanale Chi: Fabrizio Corona diventerà di nuovo papà 21 anni dopo la nascita del primogenito Carlos Maria, nato dalla storia con la ex moglie Nina Moric. La modella 24enne Sara Barbieri, da tempo legata all'ex re dei paparazzi, aspetta un bimbo e oggi sui social Corona ha voluto condividere il momento speciale della ecografia durante una visita medica. "Come batte il cuoricino", si sente dire in sottofondo al breve filmato, postato insieme a un cuore rosso simbolo della grande emozione provata dai futuri genitori. Oltre al video, Corona ha postato anche la foto del pancino appena accennato della sua compagna.

Per Sara Barbieri quello con Corona è il primo figlio. "Siamo legati da tre anni e dopo tre giorni che ci conoscevamo siamo andati a vivere insieme", ha raccontato lui, felice di aver trovato lo stesso entusiasmo per il lieto evento anche nel figlio Carlos: "È felicissimo. L'arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro", ha confidato l'imprenditore. Contenta anche Nina Moric: "La tua gravidanza è un promemoria della bellezza. È miracolo della vita. Ti auguro un viaggio tranquillo e sano", ha scritto l'ex modella alla compagna dell'ex marito con cui i rapporti si sono rasserenati dopo un passato molto turbolento.

Di seguito il video e la foto

Chi è Sara Barbieri, la fidanzata di Corona

Sara Barbieri è una modella che ha lavorato per numerose campagne pubblicitarie di brand importanti come Dolce e Gabbana e Brosway. È nata nel 2000, ha 24 anni, ma la differenza d'età non sembra aver mai pesato sulla coppia. "È vero sono più grande di lei di 26 anni" ha confidato Corona, "Ma Sara non è una bambina, è la persona con l'anima e l'intelligenza più profonde che abbia mai incontrato". E ancora: "Quello che ho con lei è sicuramente una delle storie più belle che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri con Sara. Farei anche un figlio". E così è stato.

Piuttosto preoccupata sarebbe la famiglia di lei, originaria di Firenze. A quanto si apprende Sara avrebbe infatti alle spalle una buona famiglia che, quando ha scoperto della relazione con Corona, "per i primi tre mesi" sarebbe rimasta "rimasta senza fiato". A chi le ha domandato "Ma i tuoi appoggiano la tua relazione con Fabrizio?" la modella non ha esitato e ha prontamente ribattuto: "Penso che siano affari miei". Con la notizia della gravidanza la siatuazione sembra migliorare, ma servirà ancora tempo: "La mamma di Sara è contenta, suo padre e sua sorella hanno bisogno di tempo, d'altronde io ho 50 anni e Sara 24, è normale che abbiano dei pensieri".