Fabrizio Corona: "Chiara e Fedez pronti al divorzio". I dettagli sulla lite dopo il caso Balocco

Nuovi dettagli sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sono stati raccontati da Fabrizio Corona nel podcast Gurulandia. L'ex re dei paparazzi, già rivelatore di alcuni particolari sulle dinamiche della ex coppia, è tornato sulla vicenda privata e mediatica che da mesi fa discutere, riportando la propria opinione sull'immagine attuale dei due reduci dalle rispettive interviste a Che Tempo Che Fa e Belve e anche la certezza dell'imminente annuncio del divorzio.

"Lui è sembrato vero, più vero di quello che è realmente, più buono, per il pubblico della Rai ne è uscito bene" è stato il commento di Corona sull'intervista rilasciata da Fedez nel programma di Francesca Fagnani, molto meglio affrontata rispetto a quella di Fabio Fazio all'ex moglie. Secondo lui, tuttavia, il rapper avrebbe fatto degli errori in quell'occasione, ovvero quello di non dire tutto sul tema dei figli, apparentemente tutelati in questa delicata situazione prima con la diffida inviata a Chiara per non mostrarli più sui social e poi comunque ripresi ma di spalle: "La smania di dare contenuti ai social li ha costretti a pubblicare i figli ma di spalle. Lì Fedez avrebbe dovuto dire di aver sbagliato perché è un po' una presa per il cu*o". Un altro errore compiuto dal rapper in quell'intervista sarebbe stato poi quello di non aver detto chiaramente come siano andate le cose nel caso Balocco: "Ho sentito Federico", ha precisato Corona: "E gli ho detto di questo errore. Lui a Belve non dice 'io sono sicuro, sono certo che mia moglie ha fatto tutto inconsapevolmente, la colpa è di un altro'. Se io vivo con mia moglie non posso dire 'io credo, io penso', ma 'io so'. Lui invece ha detto 'io penso che l'abbia fatto in buonafede e la colpa è di un altro'. Lui doveva dire 'io do per certo che mia moglie non sapeva nulla, punto, la colpa è di Fabio Maria Damato".

Poi i dettagli sulla furiosa lite tra Fedez e Chiara per il caso Balocco: "Lui le dice 'tu mi devi ascoltare, perché io sono tuo marito. Faccio anche io l’imprenditore. La colpa è di quello, muoviamoci'. Lei non l'ha voluto ascoltare come se non contasse un caz*o. 'Stai nell'angolino, stai con Paloma, stai con i bambini che a me ci penso io'". Presa di posizione che poi avrebbe causato una frattura insanabile. Infine, Corona ha assicurato che Fedez e Chiara Ferragni, ufficialmente separati, sono pronti a mettere definitivamente un punto al loro matrimonio: "Non hanno ancora chiesto il divorzio, ma lo faranno. Lo chiederanno il prossimo mese".