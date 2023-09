Fabrizio Corona guidava senza patente (ritirata 11 anni fa) e a tutta velocità, scatta la sanzione

Guai per Fabrizio Corona che è stato fermato a Milano, dai carabinieri, mentre si stava recando all'aeroporto di Linate per prendere un volo. L'ex paparazzo stava guidando a tutta velocità e questo, secondo quanto riportato da Il Giorno, avrebbe portato i militari a fermare l'auto.

Al momento del controllo però ecco che la situazione per Corona si complica: dagli accertamenti sulla banca dati è emerso che la sua patente era stata revocata il 13 agosto 2012, ben 11 anni fa, dalla Prefettura di Napoli. È scattata immediatamente la sanzione amministrativa imposta dall'articolo 116 del Codice della strada che prevede un verbale da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro.

Inoltre Corona sarà anche segnalato al Tribunale di Sorveglianza in quanto avrebbe infranto le prescrizioni previste dall’affidamento in prova che prevedono l'impossibilità, per l'ex paparazzo, di lasciare la sua abitazione nell'orario in cui è stato fermato dai Carabinieri (se non con specifica autorizzazione dei magistrati). Oltre a ciò nell'abitacolo della Range Rover Sport si trovava un suo amico con diversi precedenti di polizia (anche questa una violazione dell'affidamento in prova).