Fabrizio Corona, super festa di 50 anni con la fidanzata, Nina Moric e il figlio Carlos: foto e video

Fabrizio Corona aveva annunciato che avrebbe festeggiato in grande i suoi 50 anni, circondato dalle persone che avrebbero potuto partecipare al party al costo di 10 euro, ma soprattutto da quelle che rappresentano i suoi affetti più cari. E così è stato: l'ex re dei paparazzi ha postato sui social i momenti più salienti della giornata che lo ha visto protagonista, partita la sera prima con pochi intimi riuniti intorno a un tavolo e proseguita in discoteca fino alla notte scorsa.

Tra i presenti alla cena di compleanno mamma Gabriella, il figlio Carlos che ha augurato il meglio al suo papà, la fidanzata Sara Barbieri, la ex moglie Nina Moric con cui i rapporti si sono rasserenati dopo un lungo periodo segnato da scontri: "Sarò sempre al tuo fianco: oggi, domani e per sempre, qualunque sia la situazione", la dedica scritta dalla modella per il suo ex marito. E lui stesso, a corredo della riflessione scritta sui social in occasione del suo 50esimo, ha voluto includere anche Nina Moric tra le foto che hanno raccontato il suo passato, segno di un affetto che nonostante le incomprensioni ormai superate, resta fortissimo.

"Eccoli qui, sono arrivati questi 50. E chi l'avrebbe mai detto!" ha premesso Corona nel suo post: "Devo ammettere che ho vissuto la vita a mille perché non mi aspettavo di diventare vecchio (...) Pensavo a una fine epica, giusta per il personaggio, pensavo di entrare nel club dei 27, immaginate voi. Poi è arrivata la galera e tanta sofferenza. Sofferenza che ho usato per farmi strada nel mio lavoro, come imprenditore, come uomo. Gli anni passavano, vedevo mio figlio crescere e poi la solitudine del successo. Eccomi arrivato quindi un po spiazzato in questo nuovo mondo, il mondo degli “anta”" E ancora: "Ora ho progetti preziosi e persone speciali che mi circondano, devo solo essere lucido, presente e pensare di più al futuro" ha proseguito: "Se guardo indietro rifarei tutto, amerei di più, lavorerei di più e soprattutto dovrei dare di più a Fabrizio. Ringrazio tutte le persone che mi seguono da anni che mi hanno dato amore e che sono state presenti. Ringrazio Fabrizio per tutto il resto. Un abbraccio a tutti".

Di seguito i video e le foto della serata

