Corona parla del figlio Carlos: "È in una comunità", come sta

Tra qualche mese Fabrizio Corona diventerà padre per la seconda volta a cinquant'anni. La sua compagna, Sara Barbieri di 24anni, è incinta e i due postano aggiornamenti quotidiani sul pancino che cresce. Questo bimbo è stato molto cercato e per questo i due sono molto felici di diventare genitori insieme.

Al settimanale Chi, Corona ha però parlato anche dell'altro suo figlio, Carlos, nato dal matrimonio con Nina Moric. Lui ha 21 anni e Fabrizio ha dichiarato che è felice di avere un fratello: "È felice come non mai, ha un bellissimo rapporto con Sara. Ho pensato anche a lui, desiderando questo figlio. Non sarà da solo".

"Carlo deve finire il suo percorso"

Poco più di un anno fa Corona, intervistato da Francesca Fagnani a Belve, aveva parlato della malattia del figlio, la psicosi transitoria acuta. Adesso lui starebbe meglio e sarebbe seguito: "Carlos sta meglio, ha già fatto un percorso comunitario di sei mesi, era stato male a dicembre, è ancora in cura e in questo periodo ha avuto una serie di piccoli permessi: è potuto venire a casa per il mio compleanno, poi ora ha avuto il permesso di venire in vacanza con me in Sicilia. Dovrà finire il suo percorso, stare lì almeno fino a gennaio".

Immancabile anche una domanda su Nina Moric: "Lei non so esattamente come sta, ma conta che si comporti bene con me e con Carlos. Siamo in buoni rapporti in questo momento, speriamo che duri, è amica di Sara, si sente con Sara, che è una ragazza dolcissima, molto particolare, sensibile, intelligente".