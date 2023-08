Fabrizio Corona e la festa in Sardegna per il compleanno del figlio Carlos (senza Nina Moric)

Carlos Maria Corona ieri, 8 agosto, ha compiuto 21 anni. Per l'occasione Fabrizio Corona ha organizzato una festa in un noto locale a Porto Cervo con tanto di torta e candeline. Il pomeriggio invece lo hanno trascorso in mezzo al mare in barca.

Anche Nina Moric ha fatto i suoi auguri al figlio condividendo due foto di Carlos da piccolo, una in particolare di quando era appena nato. Madre e figlio stanno attraversando un periodo molto difficile Moric in una recente intervista ha dichiarato che non parla con Carlos e che lei è stata ricoverata 20 giorni in ospedale senza che lui mai l'abbia chiamata o sia andato a trovarla.

Risale allo scorso anno l'ultima importante lite che ha portato Moric e Corona a scontrarsi anche sui social e che ha portato al coinvolgimento del figlio Carlos che avrebbe visto la madre sottrarre 50mila euro dall'abitazione di Fabrizio. "È entrata col volto coperto, ha citofonato, ha rubato la spesa, ha rubato dieci euro dal portafoglio di Carlos, ha preso la Postepay, ha scaricato 25 euro e a quel punto si è recata nella stanza dove sapeva vi erano i soldi della società: 50 mila euro in contanti. Li ha presi e se li è portati via, chiamando un taxi. Ha rubato in casa del suo ex marito davanti agli occhi del figlio", aveva dichiarato Corona. Carlos aveva confermato la versione del padre aggiungendo che la madre avrebbe "preferito 50mila euro all'affetto del figlio". Di tutt'altra visione Moric che si era difesa affermando che fosse l'ex marito a doverle dei soldi. Da quel momento però il rapporto tra Carlos e Nina si è complicato ancora di più.