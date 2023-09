Fabrizio Corona confessa: "Foto di Michelle Hunziker vendute a 150mila euro. Ecco quali"

Sogna che, all'interno della sua bara, vengano posizionati anche i soldi che gli sono rimasti in giro. "A pezzi da cento", tiene a sottolineare. Ospite di Belve, il programma di Rai Due condotto da Francesca Fagnani, Fabrizio Corona torna a parlare della sua carriera e dei grandi guadagni che riuscì a mettere da parte in quegli anni.

Oggi, spiega Corona, il mercato degli scoop non è più lo stesso. Lo scoop più pagato arriva a valere "appena" tremila euro. Lui, invece, vendeva fotografia a prezzi esorbitanti. Un esempio? Quelle di Michelle Hunziker. "Le foto di Michelle col figlio della maga le ho vendute a centomila euro, mentre quelle con la maga a centocinquantamila, fino ad arrivare a duecentomila". Il riferimento è a un momento molto complesso vissuto dalla conduttrice, quello in cui finì drammaticamente vittima di una setta. Era l'inizio degli anni Duemila, lo stesso periodo in cui disse addio al primo marito Eros Ramazzotti.

Altri esempi? "Foto di Lapo Elkann con una ragazza che gli presentai io. Le ho vendute a oltre duecentomila euro". Erano altri tempi, Corona lo sottolinea ancora. Dal 1998 al 2007 la sua agenzia fotografica - attraverso cui gestiva il lavoro di molti paparazzi - ha prodotto decine di migliaia di servizi.

Ma è mai andato a dormire pentito, dopo aver rivelato scoop circa la vita privata altrui? "No, mai", risponde. "Se tu sei incinta all'ottavo mese, non vorresti sapere che tuo marito ti tradisce? (Il riferimento è, con ogni probabilità, al presunto tradimento di Francesco Totti ai danni della moglie Ilary Blasi, ndr). Quando sei del mondo dello spettacolo, vogliono sapere di te vita morte e miracoli. E tu non puoi dire nulla". Alcune denunce gli costarono processi e anni di carcere, com'è noto. "I magistrati da una parte mi schifano e dall'altra mi condannano, perché vorrebbero vivere come vivo io", dice oggi l'ex re dei paparazzi.

"Tutti mi hanno usato, anche Lele Mora. Io abusato dalla polizia in carcere"

Anzi, Corona sottolinea che colleghi, amici e familiari debbano portargli gratitudine. "Sono stato usato più che avere usato. Tutti mi hanno usato. Anche Lele Mora (ex agente di spettacolo con cui ha collaborato per anni, ndr), chiunque sia stato accanto a me, compresi i familiari. Tutti sono stati vicino a me per interesse. Oggi sto con due persone, ho mezzo rotto con i miei fratelli. Non ho rapporti neanche con mia madre, non mi manca. Ho sempre avuto rapporti familiari altalenanti, ma a cinquant'anni uno può decidere con chi stare".

Dieci anni di carcere non gli hanno insegnato nulla, spiega. "Le carceri italiane sono ciò che di statale c'è di peggiore. Ho vissuto abusi da parte della polizia penitenziaria. È una giungla. In alcuni casi ho vissuto anche momenti divertenti e ironici, mi sono riposato e rilassato". Fagnani chiede perché faceva di tutto per rientrare in carcere, dopo esserne uscito e nonostante le difficoltà. "Quella è la pazzia, è l'adrenalina. Uno normale non esce la sera, io uscivo", risponde Corona.