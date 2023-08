Corona: "Nozze con Urtis? Ok, ma poi vorremmo essere ospiti di Myrta Merlino"

Le dichiarazioni rilasciate da Giacomo Urtis su un imminente matrimonio con Fabrizio Corona sono state commentate con ironia proprio dal diretto interessato. Fino a ora l'ex re dei paparazzi aveva preferito non aggiungere altro alle parole del chirurgo dei vip che a Dagospia aveva raccontato della proposta di nozze arrivata proprio da lui: "Me l'ha chiesto oggi. Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business", era stata l'affermazione data per confermare le indiscrezioni che da giorni parlavano del rapporto dei due, già protagonisti di un video social che li mostrava insieme in moto.

Adesso, però Corona ha scelto di dire la sua sulla questione: "Sì ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero", ha scritto in una storia Instagram a corredo delle dichiarazioni di Urtis: "Poi vorremmo essere ospiti della Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona Zombie. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato".

Nulla di vero, dunque, sulla presunta proposta di nozze raccontata da Urtis che spesso ha parlato di Corona come di una persona molto più vicina di un amico. "Quello che c'era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. Se c'è stato un rapporto d'amore fisico? Può essere che qualche volta ci fosse dell'intimità" aveva ammesso nell'intervista a Francesca Fagnani. Corona, intanto, è felicemente fidanzato con la modella Sara Barbieri, protagonista con lui dell'ultimo post social.