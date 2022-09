Bloccato l'account Instagram di Fabrizio Corona dopo le dichiarazioni su Totti e Blasi

Pochissimo tempo dopo la pubblicazione di una serie di storie Instagram riguardanti Francesco Totti e Ilary Blasi e la promessa di ulteriori notizie scottanti sulla vicenda privata della ormai ex coppia, l'account social di Fabrizio Corona risulta irraggiungibile. "Spiacenti, questa pagina non è disponibile" si legge sulla pagina @fabriziocoronathereal, luogo virtuale in cui l'ex re dei paparazzi aveva reso nota - tra le altre cose - anche la schermata che mostrava il tentativo di Totti di contattarlo privatamente.

"Ma il profilo di Corona è sparito o sbaglio?"; "Mi confermate che Fabrizio Corona ha disattivato il proprio profilo?" sono alcune delle domande scritte su Twitter dagli utenti che si chiedono il motivo della 'sparizione' social dell'account. Volontà dello stesso titolare? Effetto delle segnalazioni degli utenti? Oppure decisione del social network dopo avere accertato qualche violazione al regolamento? Al momento non è dato sapere, né Corona ha fornito aggiornamenti attraverso altri mezzi social.

Corona contro Totti e Blasi

"E' giunto il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete cominciato voi" aveva tuonato Corona su Instagram, arrabbiato ancora per quella ramanzina fatta da Ilary Blasi al Gf Vip, in diretta tv, nel 2018, quando lo accusò di aver messo in piedi, anni prima, il teatrino mediatico sul presunto tradimento di Totti con Flavia Vento (a poche settimane dal loro matrimonio e con la prima gravidanza in corso). "E' caduta la maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela pagare vendicandosi di me. Chi ama non tradisce" aveva detto ancora promettendo scottanti rivelazioni che, almeno per ora, sui social non ci saranno.