Fabrizio Corona, la verità dopo 20 anni: "Lele Mora voleva sesso da me, ma io..."

Un tempo Lele Mora e Fabrizio Corona erano inseparabili. Lui manager di spettacolo dalla lunga carriera, Fabrizio invece di lì a poco sarebbe diventato il re dei paparazzi. Poi però la rottura dei rapporti, con Lele che, a causa di problemi giudiziari, è finito in rovina e abbandonato da tutti. Ed è proprio da qui che parte Mara Venier a Domenica In, nel chiedere a Fabrizio come mai anche lui, un tempo così vicino a Mora, lo ha abbandonato proprio nel momento del bisogno.

Lele Mora definiva Fabrizio Corona il suo allievo. Diceva che per cinque anni ha seguito i suoi consigli, "poi è scoppiato", perché "ha la malattia dei soldi". Che cosa risponde oggi Corona? Che è tutto vero. Ma fa alcune precisazioni. "Oggi lui per me non rappresenta nulla", spiega "Lui mi voleva bene, ma c'era un interesse sessuale da parte sua. Amare significa voler vedere felice qualcuno. Lui invece voleva qualcosa che io non potevo dargli". Quindi passa a raccontare i rapporti che Lele aveva con alcuni dei ragazzi che lavoravano con lui: "Lele ha avuto tre uomini ufficiali, che erano una sorta di figliastri. Quando due o tre di questi figli volevano andare con le loro gambe e non fare i mantenuti - parliamo di soldi, case da milioni di euro, macchine, che ottenevano ad appena 25 anni - lui gli toglieva quello che stavano cominciando a fare. Era come il vecchio ricco che sta con una giovane, la mantiene ma, nel momento in cui la giovane fa il passo, non glielo fa fare, perché smetterebbe di essere dipendente da lui. Ma questo non è amore, è dipendenza".

Corona sostiene che con lui il rapporto era lo stesso. All'inizio Mora gli trovò lavoro in tv come inviato in programmi televisivi vari, ma poi Fabrizio ha cominciato a camminare con le sue gambe. "Lui sapeva che io avevo una marcia in più degli altri, ma ho dovuto subìre per rubare quello che ho preso: informazioni, contatti, lavoro. Rubare non nell'accezione di rubare, intendo prendere. Perché l'ho abbandonato? Perché sono tutti così in questo mondo".

Mora: "Spesi 2 milioni di euro per Corona, gli comprai casa"

Oltre dieci anni fa lo stesso Lele Mora, interrogato dai pm nell'ambito dell'inchiesta relativa al crac della Corona's srl, disse: "Ebbi una relazione con Corona, spesi per lui circa 2 milioni di euro nel periodo 2004-2006. Gli ho comprato 8 autovetture a partire da una Audi cabriolet per arrivare alla Bentley Continental. Anche l'appartamento a Milano in via De Cristoforis gliel'ho comprato io, o meglio, ho rifornito Corona di circa 1 milione 500 mila euro in contanti che doveva utilizzare per l'acquisto dell'appartamento".