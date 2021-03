Fabrizio Corona rischia di tornare in carcere: “Ho sbagliato, ma non sono un criminale”

L’ex fotografo dei vip invoca la “pietas” dei giudici, per scongiurare quello che per lui sarebbe un “ritorno all’inferno”: le sue riflessioni in due pagine scritte a mano e pubblicate su Instagram

"Mi dispiace se ho sbagliato, come dite voi ho commesso gravi violazioni". A scriverlo è Fabrizio Corona, alla fine di due pagine di appunti scritte a matto, fitte, con parti evidenziate con colori diversi, pubblicate in una Storia su Instagram a poche ore dall’inizio dell’udienza davanti ai giudici della Sorveglianza di Milano, per scongiurare quello che per lui sarebbe un “ritorno all’inferno”, ossia il ritorno in carcere.

Nei giorni scorsi era stata proposta, per una serie di violazioni delle prescrizioni da parte dell'ex agente fotografico, la revoca del “differimento pena” che era stato concetto in via provvisoria a Corona oltre un anno fa per una “patologia psichiatrica”. I giudici sono chiamati ora a pronunciarsi sulla revoca del differimento pena e sul ritorno in carcere di Corona, che al momento si trova ai domiciliari.

Fabrizio Corona ai giudici: "Non sono un criminale"

Fabrizio Corona chiede “perdono" e di poter continuare a curarsi, definendosi "non un criminale". "Negli ultimi 15 anni della mia vita non avevo mai pianto, nemmeno per la morte di mio padre", è l'incipit degli appunti scritti a mano in cui parla anche del suo stato di salute: "durante la notte ho i flashback come i reduci del Vietnam", ricordando gli "anni di galera" per reati commessi dal 2006 al 2008.

"Da 15 anni non ho commesso più un reato a parte una condanna di sei mesi per un articolo 11", aggiunge, facendo riferimento alla condanna per reati fiscali . "Non sono e non sarò più quello di prima e poi sono vecchio”, scrive Corona, che invoca “pietas” dai giudici.