Fabrizio Corona: “Non mi sposo. Nina Moric ha messo in giro questa voce per farmi del male”

L'ex re dei paparazzi tira in ballo la sua ex moglie in merito alle nozze con la manager Lia Del Grosso che, dal canto suo, sostiene: "Dopo cinque anni d’amore è un’evoluzione naturale sposarsi"

Fabrizio Corona sposa la manager Lia Del Grosso? Le pubblicazioni rispetto a un imminente matrimonio parlano chiaro, ma al settimanale Oggi i promessi sposi raccontano due versioni molto differenti. “Non è vero niente, è solo una voce messa in giro dalla mia ex moglie Nina Moric: è ancora innamorata di me e, non potendo avermi, cerca di farmi del male”, risponde chiaramente l’ex re dei paparazzi, ma Lia Del Grosso, dal canto suo, fornisce una versione totalmente differente.

“Non capisco perché tanto clamore: dopo cinque anni d’amore è un’evoluzione naturale sposarsi. Succede così anche alle altre coppie. E comunque davanti all’evidenza delle pubblicazioni credo non ci sia niente da aggiungere”, le parole della manager che già nei giorni scorsi si era fatta sentire via social fornendo via social la propria versione.

Fabrizio Corona si sposa? Spunta Mariana Rodriguez

Quando poi a Fabrizio Corona gli viene chiesto altro sulla sua promessa sposa, le risposte sono decisamente meno romantiche: “Entriamo in una vicenda strana di una persona molto malata. Per le pubblicazioni ora bisogna mandare i documenti via Pec e lei ha mandato anche i miei. È una mia amica, la conosco da 20 anni, ma non mi sposo”, ha affermato ancora Corona. Ma, come riporta Oggi, durante l’intervista ecco arrivare improvvisamente Mariana Rodriguez, che sta in casa con il “promesso sposo”…

Tuttavia, Lia Del Grosso non si rassegna: “Quando arrivo a casa, lei (Mariana Rodriguez, ndr) non c’è. Bisogna vedere che rapporti ci sono tra loro. Potrebbero essere rapporti di lavoro… Penso che se affronta il passo del matrimonio, lo affronta seriamente. Il tempo dirà se ho ragione. Sono una donna di 47 anni razionale e con una certa levatura morale e professionale, se ho deciso di sposarlo significa che c’è qualcosa di fondato”.