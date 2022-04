Fabrizio Corona evade dai domiciliari e va da Nina Moric: la furiosa lite per "i soldi spariti"

Ancora guai per Fabrizio Corona. L'ex paparazzo sarebbe evaso dai domiciliari per recarsi a casa dell'ex moglie Nina Moric. La lite si sarebbe consumata la sera del 29 aprile nell'appartamento della modella, nella zona della Fondazione Prada, a Milano.

Corona incolperebbe la donna di aver fatto sparire dei soldi da casa sua, Moric avrebbe chiamato il 112 per un pronto intervento, la stessa cosa sarebbe stata fatta da Fabrizio per denunciare il furto. Il risultato è stata una denuncia per evasione ai danni di Corona.

Cosa è successo tra Nina Moric e Fabrizio Corona

I carabinieri al loro arrivo avrebbero constatato che non ci sarebbero state aggressioni fisiche, poi si sarebbero dedicati a placare gli animi dei due ex coniugi, mantenendo così la situazione sotto controllo. Nina Moric avrebbe categoricamente rifiutato ogni accusa, definendosi estranea ai fatti, Corona da parte sua sembrerebbe essere stato molto collaborativo con le forze dell'ordine e sembrerebbe intenzionato a denunciare l'ex compagna per furto.

Corona però essendo ai domiciliari è stato denunciato a piede libero per evasione poiché non aveva il permesso di uscire di casa a quell'ora.