La mamma di Belen scrive a Fabrizio Corona: il messaggio sui social

Fabrizio Corona ha trascorso il suo 47esimo compleanno nel carcere di Monza in cui stato trasportato per decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano. "47 anni, 6 di galera, 1 di comunità, 12 anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. 'Quello che mi avete fatto è imperdonabile'" si legge a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram dai collaboratori, didascalia per una foto che mostra l’ex fotografo imbavagliato.

I messaggi di auguri e di solidarietà da parte dei follower che lo incoraggiano a non mollare, contrariati dal provvedimento dei giudici e vicini alla sofferenza sua e di mamma Gabriella, continuano ad arrivare numerosi, e tra loro ha voluto far sentire la sua voce anche Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, mittente di un messaggio scritto tra i commenti dell’ultimo post.

Il messaggio della mamma di Belen per Fabrizio Corona

"Mi dispiace tanto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni. Spero che tu possa ottenere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta" ha scritto la signora Cozzani a corredo del post che augura buon compleanno a Fabrizio Corona, esprimendo la sua solidarietà proprio come tempo fa aveva fatto anche la figlia Belen che, con l’ex fotografo, in passato, ha avuto una relazione sentimentale.

''Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram?'', aveva detto la showgirl commentando le ultime vicende giudiziarie di Corona: ''Ieri ho pianto tanto, mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto''.

Perché Fabrizio Corona è tornato in carcere

E' stato il sostituto procuratore generale di Milano, Antonio La Manna, a chiedere che Fabrizio Corona lasciasse i domiciliari per aver violato alcune delle prescrizioni impartite - come la partecipazione a programmi tv, l'utilizzo dei social e l'aver ospitato persone in casa - girando al Tribunale di Sorveglianza la richiesta di sospensione del differimento della pena. Richiesta accolta dai giudici. Fabrizio Corona dovrà quindi scontare in cella un residuo di pena che terminerebbe a settembre 2024.