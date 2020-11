Fabrizio Corona rompe il silenzio sul matrimonio. Ecco chi è Pasqualina, la (presunta) moglie

Sono bastate poche ore per far sì che la notizia facesse il giro della rete. Nel pomeriggio di ieri un pettegolezzo lanciato da Dagospia su un presunto, ed imminente, matrimonio di Fabrizio Corona con una misteriosa 50enne, è rimbalzata su tutti i quotidiani online. Ma oggi è il diretto interessato a smentire l'indiscrezione. Un nuovo colpo di teatro nella vita turbolenta dell'ex re dei paparazzi, ma vediamo come stanno davvero le cose.

Fabrizio Corona, matrimonio in vista? Lui smentisce ma spuntano le pubblicazioni

Corona non si sposa ed è lui stesso a fare la smentita ufficiale attraverso il giornale di gossip Novella2000, a cui affida una "forte presa di posizione" contro quanto circolato in queste ore. Tutto ciò che è stato rivelato sul suo conto in questi giorni, dunque, "non ha alcun fondamento di verità".

Eppure ieri Dagospia riferiva di aver visionato le pubblicazioni di matrimonio affisse al comune di Milano. Data delle pubblicazioni: 19 novembre 2020. Quindi i due avrebbero adesso 180 giorni per andare a nozze. Nelle ore successive in rete si sono susseguiti dettagli sull'identità della donna, che sarebbe Pasqualina Del Grosso, detta Lia. I due starebbero insieme da cinque anni e lei sarebbe "pazza di lui". Non solo. Qualche tempo fa Nina Moric, ex moglie di Corona, rivelava su Instagram che Corona era già sposato con una donna di 50 anni (oltre a far sapere al pubblico che l'ex marito aveva anche una tresca con la modella Mariana Rodriguez).

Chi è la moglie di Corona

Ma chi sarebbe questa Pasqualina Del Grosso? Veronese, titolare di una società di eventi e pubbliche relazione. Oggi è General manager e amministratrice unica presso Luxury Events Ldg, agenzia specializzata nell'organizzazione di eventi, comunicazione e talenti, che ha sedi a Verona, Milano e Montecarlo.

E intanto sul suo profilo instagram è comparsa una nuova foto: due fedi nuziali, e questa didascalia: «Quanto tempo è per sempre? A volte solo un secondo. E quanto tempo è un secondo? Quando ami, un’eternità».