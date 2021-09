Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto

20 anni dopo le nozze e 7 dopo il divorzio, chiesto però nel 2007, Nina Moric e Fabrizio Corona sono tornati a convivere. L'inimmaginabile è diventato realtà, con l'ex re dei paparazzi e la showgirl di nuovo sotto lo stesso tetto per il bene del figlio Carlos, poco più che maggiorenne.

A volte ritornano

"La storia siamo noi", ha scritto Corona su Instagram pubblicando una vecchia foto di coppia con Nina, quando erano sulla cresta dell'onda, felici e innamorati. Moric, dal canto suo, ha condiviso Storie Instagram insieme all'amato Carlos. Secondo quanto riportato da LaPresse, tra Fabrizio e Nina non sarebbe riesploso l'amore. Non ancora, per lo meno. Dopo essersi detti di tutto, e il più delle volte in diretta televisiva, l'imprevedibile pace, guardando oltreoceano a quanto avvenuto tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, di nuovo innamorati dopo la brusca rottura del 2004.

Corona e Moric avrebbero deciso di tornare a convivere per la serenità del figlio. I due vivono al momento nell'abitazione milanese del 47enne, pochi mesi fa ricoverato al reparto di psichiatria dell'ospedale Niguarda dopo essersi ferito ai polsi causa ritorno dietro le sbarre.

A metà marzo il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva revocato il differimento pena in detenzione domiciliare che era stato concesso a Fabrizio nel dicembre 2019 per una patologia psichiatrica di cui soffre, a causa di una serie di violazioni delle prescrizioni. Ad aprile un altro colpo di scena, con il ritorno alla detenzione domiciliare e l'addio al carcere deciso da un altro collegio del Tribunale di Sorveglianza di Milano, perché il precedente provvedimento non era stato "adeguatamente motivato".