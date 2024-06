Corona svela il nome (molto originale) del bebè in arrivo, ma la fidanzata non è d'accordo: la replica social

Fabrizio Corona diventerà padre per la seconda volta a 50 anni. La notizia della gravidanza della compagna 24enne Sara Barbieri era stata data attraverso le pagine del settimanale Chi che avevano raccontato l'emozione della paternità a 21 anni di distanza dalla nascita del primogenito Carlos Maria, nato dalla storia con la ex moglie Nina Moric. In seguito Corona aveva ammesso il desiderio di avere una femminuccia: "Diventare padre a 50 anni è una bella esperienza quando hai un figlio di 22, così almeno Carlos potrà crescere con qualcuno e prendere l'eredità. Ma soprattutto spero sia una femmina", aveva spiegato durante un'intervista, ma adesso la certezza è che sarà un maschietto il bebè che tra qualche mese terrà tra le braccia.

La conferma è arrivata poche ore fa a corredo di un video che mostra Corona in macchina con la futura mamma. "Sara è triste perché è maschio. Mi dispiace" si legge nella didascalia che riporta anche il nome decisamente originale già pensato per il nascituro: "Sta arrivando Jonny Maria Corona". La scelta, tuttavia, non pare affatto trovare d'accordo la futura mamma che ha subito replicato al compagno: "Idiota, non è vero!" ha risposto Sara Barbieri con emoji simbolo di risate. E ancora: "Basta sia più tranquillo di te!!! E NON si chiamerà Johnny", ha precisato, scrivendo in maiuscolo l'avverbio di negazione che rimarca l'assoluta contrarietà al nome stabilito dal fidanzato.

Chi è Sara Barbieri, la fidanzata di Fabrizio Corona

Sara Barbieri, 24 anni, è una modella originaria di Firenze. Ha alle spalle ha una buona famiglia che, quando ha scoperto della relazione con Corona, come raccontato in passato, "per i primi tre mesi è rimasta senza fiato". Ha lavorato per numerose campagne pubblicitarie di importati case di moda come Dolce e Gabbana e Brosway. Alle spalle ha una relazione con il rapper Salmo: i due secondo alcune indiscrezioni avrebbero trascorso insieme il primo lockdown, per poi dirsi addio. "È la prima donna della mia vita a cui non faccio del male", aveva confidato l'ex re dei paparazzi nell'intervista rilasciata a Belve. "Sto con una ragazza di 23 anni con la testa di 50, ma ha la leggerezza di una 23enne. Non voglio stare con una ragazzina perché voglio fare il 50enne playboy, ma perché lei ha voglia di vita", ha detto di lei ospite di Mara Venier a Domenica In.