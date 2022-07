Fabrizio Corona: "Tra cinque anni sarò premier", poi critica Mario Draghi

In Italia è tempo di campagna elettorale dopo le dimissioni di Mario Draghi e la notizia del voto il 25 settembre. Oltre agli ormai volti noti della politica italiana, ieri durante la trasmissione Iceberg di Telelombardia un altro candidato premier si è presentato al pubblico. Fabrizio Corona ha comunicato ai cittadini italiani che lui tra cinque anni sarà il nuovo premier. Il re dei paparazzi non ha quindi l'ardire di pronunciarsi su questa tornata elettorale, ma dà come certa la prossima.

Le sue motivazioni sono tra le più classiche: rinnovare la classe politica del nostro paese, offrire agli italiani un uomo che sappia governarlo (che ovviamente sarebbe lui). "Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della salute - ha dichiarato Corona - Vivo una fase molto serena della mia vita. Ormai le tempeste sono passate, mi sto concentrando sul mio lavoro, finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni. A settembre riapro l'ufficio e può essere che mi presento alle elezioni politiche". Se scherzasse o se lo pensasse sul serio non è dato saperlo, ma almeno ci ha avvertiti.

Al momento la vita di Corona sta attraversando un momento di calma e tranquillità, si sta dedicando alla sua futura moglie e i due infatti sono partiti per una luna di miele anticipata, perché il matrimonio è stato solo annunciato ma ancora di concreto non è stato detto e fatto nulla, a Capri.

La critica a Mario Draghi

Dal suo profilo Instagram, finalmente riattivato, Fabrizio Corna ha poi anche commentato la crisi di governo e soprattutto Mario Draghi. "La narrazione sulla crisi di governosi è trasformata in una sorta di grande ansia per la perdita di Draghi - scrive sul social Corona - Questa grande paura di perdere il rispetto di quattro parrucconi manipoloni mangia salsicce. Supermario... doveva essere il nocchiero nel paradiso del debito Pnrr... e invece è stato solo capace di mangiare Ferrero Rocher con i padroni delle banche... Rivoglio un po' di sana incompetenza e indecisione. Atteggiamento tipico di una democrazia perfetta. Questa Ue chiede tanto... anzi troppo".