Corona in questura per le scommesse illegali: "È venuta a prendermi la polizia". E fa i nomi di Tonali e Zaniolo

Fabrizio Corona convocato in questura a Milano come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta su un presunto giro di scommesse illegali, che vede tra gli indagati il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli.

Corona aveva fatto il nome di Fagioli nei giorni scorsi, parlando della vicenda, e proprio stamattina aveva annunciato sui social - attraverso il proprio sito Dillinger - che stava per farne altri. Così è stato. L'ex re dei paparazzi ha tirato in ballo Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Aston Villa, e Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, entrambi giocatori della Premier League in Inghiliterra e attualmente in ritiro con la Nazionale italiana a Coverciano, in attesa della partita di qualificazione agli Europei contro Malta.

Sto andando in questura a Milano", ha scritto Fabrizio Corona in una storia su Instagram, postando un audio. "Vengo immediatamente in questura", si sente dire dallo stesso Corona. "Alle 18 pubblico su Telegram le prime prove dei calciatori coinvolti, entro un mese scoperchio tutta l'inchiesta" aveva detto, prima di essere convocato in questura. Sempre a proposito di questa inchiesta, Corona ha aggiunto: "Se viene ragionata veramente deve fermare tutto il calcio italiano. È come tangentopoli, vallettopoli, calciopoli. Ai calciatori è vietato scommettere sul calcio. La maggior parte scommette online, il problema è che il nome che farò oggi scommetteva sulle proprie partite, ma non mentre giocava. C'è differenza tra vendersi le partite e scommettere sulle partite. Qui alla base c'è una malattia, che è la ludopatia, che ha colpito una serie di ragazzi giovani, famosissimi, che guadagnano milioni e che perdono, per avere adrenalina, il loro tempo a scommettere".