Fabrizio Corona, fuga d'amore a Capri con la futura moglie (26 anni più giovane)

Fabrizio Corona è più innamorato che mai e a un paio di mesi dal suo matrimonio si concede una fuga d'amore con la sua fidanzata e futura moglie Sara Barbieri. I due, infatti, sono volati a Capri per una vacanza romantia pre-nozze e hanno immortalato tutto il loro amore con foto e brevi video sui social tra abbracci, baci e tanta tenerezza. Corona, che di recente ha fatto parlare di sé per il durissimo commento a Ilary Blasi dopo l'annuncio del suo divorzio con Totti, sembra aver ritrovato la serenità con la modella, 26 anni più giovane di lui, e presto la porterà sull'altare per sugellare questo amore. Nell'attesa, la coppia si sta godendo qualche giorno nella Costiera Amalfitana e c'è chi ha definito questa vacanza, una vera e propria luna di miele anticipata.

I due si sono mostrati più vicini che mai lasciandosi andare a teneri abbracci e baci che hanno pubblicato sui loro profili Instagram mentre erano distesi a rilassarsi nel cassone posteriore di un'apecar che li ha accompagnati in giro per la città per fagli scoprire tutte le bellezze dell'isola e dei suoi panorami vista mare. Lui dolce e protettivo, lei felice di farsi coccolare, i due si stanno godendo la pace prima del grande evento che li attende a settembre quando, dopo un anno di relazione, si diranno sì.

Corona, inoltre, ha pubblicato una storia su Instagram dove si intravede un dolcissimo biglietto di buongiorno che Sara gli ha fatto trovare sul tavolo della colazione: "Buongiorno piccolo borbottino mio, oggi sarà una giornata memorabile".

Il 48enne aveva rivelato non molto tempo fa che si sarebbe sposato con Sara Barbieri con cui convive già da un anno, insieme a Carlos, il figlio diciannovenne avuto da Corona con Nina Moric.