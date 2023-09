Fabrizio Corona: "Il sesso? Oggi mi do la lode. Anni di viagra hanno migliorato le mie prestazioni"

Fabrizio Corona a tutto tondo. Dall'amore alla carriera l'ex re dei paparazzi si è raccontato nell'ultima puntata di Belve in onda su Rai Due. Fino a scendere nell'intimità. "Sono migliorato sotto tutti i punti di vista con l'età", ha spiegato Corona alla conduttrice Francesca Fagnani, rivelando che oggi la sua vita sotto alle lenzuola è ottima. "Se tu prendi Cialis e Viagra per anni, è come se ti aumentasse il flusso sanguigno. È come se tu pompassi muscoli tutti i giorni, quindi prendendo queste pillole ti pompi. E il muscolo si ingrossa sempre di più...".

Insomma, Corona da un punto di vista sessuale si dà la lode. Fagnani ha poi chiesto come prosegue la sua vita sentimentale accanto a Sara Barbieri, la modella 23enne con cui fa coppia da un annetto circa. E qui Corona ha spiazzato la conduttrice. "Ho chiesto alla mia compagna di sposarmi, lei ha rifiutato". Questo però non significa che il sentimento non sia fortissimo: "Sara è la prima donna della mia vita a cui non ho fatto del male".

A Belen Rodriguez, con cui ha fatto coppia intorno al 2010, ha invece fatto male. "Dopo un servizio posato per Chi, chiamai i miei paparazzi per farci fotografare completamente nudi mentre facevamo l'amore. Lei non lo sapeva. Se mi sono pentito? No. Quelle foto lì a Belen hanno fatto bene". Corona si dà inoltre la colpa di aver contribuito a rovinare la vita a Nina Moric: "Se Nina sta così oggi, è colpa mia. E del mondo in cui siamo entrati. Io ero assetato di fama, le feci fare qualsiasi cosa. Lei era molto innamorata, io invece mi sono innamorato di Belen. Non lo auguro a nessuna donna".