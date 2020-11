Fabrizio Corona si sposa: la futura moglie ha 50 anni

Fabrizio Corona si sposa. A lanciare l'indiscrezione bomba è l'informatissimo Dagospia, che ha scovato le pubblicazioni di matrimonio - datate 19 novembre - e spiffera anche il nome di quella che, per legge, dovrebbe diventare sua moglie entro 180 giorni.

Chi è Lia Del Grosso, la futura moglie di Fabrizio Corona

La futura sposa è Lia Del Grosso, 50 anni, amministratrice unica di una nota agenzia di comunicazione milanese leader nel settore del lusso. Lei e Corona, come fa sapere il sito di Roberto D'Agostino, si conoscono da 5 anni e la decisione di convolare a nozze potrebbe servire all'ex re dei paparazzi per rimettere a posto i guai con la giustizia. La signora Lia pare sia innamorata pazza di Fabrizio Corona, tanto da non averci pensato neanche un attimo prima di dire sì alla sua proposta. "È passato dalla gnocca alla cozza" commenta Dago, anche se Nina Moric aveva già spifferato tutto tempo fa, sostenendo che il suo ex marito fosse già sposato con una 50enne, mentre aveva al contempo una relazione con Mariana Rodriguez.