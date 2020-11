I soldi facili di Fabrizio Corona: "La d'Urso mi frutta 50 mila euro, un'intervista su Chi 15 mila"

Fabrizio Corona a ruota libera nell'intervista rilasciata a Vanity Fair, in cui si definisce "Dio". E stando al suo racconto potrebbe anche non avere tutti i torti, visto che dal suo appartamento di Milano - dove sta scontando i domiciliari - continua comunque a fare notizia (e a guadagnare parecchi soldi). Quanti? "Nell'ultimo anno, 55 giorni in comunità, 1 mese in un albergo, 8 mesi qui ai domiciliari - svela - avrò fatturato 2 milioni di euro. Col Covid". Come? Ospitate e interviste fanno la loro buona parte.

Fabrizio Corona: "La d'Urso mi frutta 50 mila euro"

L'ultima apparizione televisiva di Fabrizio Corona risale a un paio di settimane fa. In collegamento con 'Live - Non è la d'Urso', l'ex re dei paparazzi ha raccontato la sua versione dopo le accuse dell'ex moglie Nina Moric, infervorandosi a tal punto che la conduttrice ha interrotto in anticipo l'intervista. "La d'Urso mi frutta 50 mila euro - fa sapere Corona - e io le ho fatto fare il 26 per cento di share, mentre sulla Rai c'era Conte che spiegava il Dpcm. E poi, mi segua, se io non fossi andato a difendermi dalla D'Urso per il video pubblicato da Nina Moric, dove avrei potuto farlo? Tutti i giornali, non solo quelli di gossip, avevano scritto che io picchiavo Carlos, dovevo andare nel palco più popolare che, mi spiace dirlo, è la D'Urso e non Fazio. Di fronte a certe cose non puoi né stare zitto né fare una storia su Instagram". E ancora sulle sue ospitate: "La tv generalista, ancora oggi, amplifica la comunicazione. Travaglio, Mentana e Celentano hanno preso a cuore la mia vicenda di carcerazione perché la D'Urso, a cui promisi la prima intervista dopo il rilascio, ha fatto 30 puntate su di me e le massaie, in un tam tam, hanno cominciato a dire: poverino Corona, poverino Corona, poverino Corona. Così la mia storia è diventato un tema su cui mobilitarsi".

"15 mila euro per un'intervista su Chi"

Non solo la tv, ma anche certi settimanali pagherebbero bene. Soldi 'persi' concedendo l'intervista a Vanity Fair: "15 mila euro, quelli che mi avrebbe dato Chi se questa intervista l'avessi data a loro". I soldi facili sono sempre stati il suo punto debole: "Il denaro è la mia più grande dipendenza. Il contante, soprattutto: non giro mai con meno di 5 mila euro.