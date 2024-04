Fabrizio Corona spietato su Sophie Codegoni e Antonella Fiordalisi (poi parla dei loro guadagni)

Fabrizio Corona è noto per il suo essere sempre diretto e schietto. In poche parole dice quello che pensa, sempre. Nel podcast "Fatturare Fatturare Fatturare", l'ex paparazzo dei vip ha parlato di soldi. Non è certo una novità, il denaro da sempre muove i suoi interessi, come lui stesso ha spesso ripetuto e sottolineato. E parlando di possibilità di guadagno sui social ha voluto fare degli esempi concreti tirando in ballo Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi (al minuto 23 del podcast).

Senza girarci troppo intorno le ha definite "due persone normalissime che non hanno doti eccelse di bellezza o intelligenza", in pratica due ragazze senza arte né parte ma che al mese guadagnano senza alcun problema più del doppio di un laureato.

"Una volta c’era il mito americano - ha spiegato Corona -, quello di chi dal nulla faceva i soldi e diventava ricchissimo. Oggi è diverso, tu vedi tanti ragazzi su Instagram che attraverso una serie di attività diventano ricchi. Poi c’è molta fuffa, ma ci sono le cifre e molti di loro guadagnano davvero". "Sai, un'influencer normale, ora ti faccio due esempi, Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi. Sono persone che ho fatto lavorare io e che ho anche messo io nei reality io e loro al mese li guadagnano 10 o 15 mila euro al mese di sponsorizzazioni Instagram. Queste sono ragazze giovani di poco più di 20 anni e portano sicuri 10/15.000 al mese. Se pensiamo che un plurilaureato con due o tre lauree se guadagna 3.000 euro al mese è tanto".