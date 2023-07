Fabrizio Corona su Belen e Stefano: "Separati da 6 mesi, lui si vergogna di lei e lei non lo sopporta più"

Secondo Fabrizio Corona Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sarebbero lasciati sei mesi fa. Lui si vergognerebbe di lei, lei non lo sopporterebbe più e lo vedrebbe come un "vecchio" che pensa solo al lavoro. La loro relazione per Corona è una "telenovela italiana", Stefano in vita avrebbe avuto solo "tre donne", mentre quella ad avere più uomini sarebbe stata Belen.

Corona è come un fiume in piena e dice tutta "la verità su Belen e Stefano". L'ex paparazzo poi fa un'osservazione molto forte e parla del perché De Martino avrebbe deciso di ritornare con Rodriguez dopo che lei ha avuto una bambina con Antonino Spinalbese.

La vergogna da una parte e la noia e il disagio dall'altra

"Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, si vergogna di postarla sui social, lui si vergogna di come si veste, di come si muove, di come si atteggia, di come parla, la considera una cretina, non intelligente. Torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto", queste le parole che scrive Corona su quello che De Martino pensa di Belen. "Lei di conseguenza non lo sopporta. Quando torna a casa non vede l'ora che se ne vada. Quando Stefano le chiede di andare a cena, le prende l'ansia perché non sa di cosa parlare", questi dettagli vengono poi spiegati con una dichiarazione che Belen avrebbe fatto direttamente a Fabrizio.

"Poco tempo fa l'ho incontrata - aggiunge l'ex paparazzo -, sapete tutti che siamo veramente tanto amici, e facendo una serie di domande mi chiede 'Quando esci, con chi esci?', io le ho risposto che esco con la mia fidanzata, andiamo in giro, chiacchieriamo, litighiamo, però alla fine siamo noi due, senza amici. E lei mi risponde 'Cazzo, come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so più cosa dirgli, ma mi dispiace per il bambino'".

Gli uomini di Belen e la fedeltà di Stefano "usato per fare il primo figlio"

Fabrizio Corona poi si spinge ancora più in là e parla degli "uomini" di Belen. "Di Belen sappiamo tutto, da Michele Morrone a Gianmaria Antinolfi ad Antonino Spinalbese, per arrivare a quest'ultimo, tale Elio, che sembra proprio uscito dai racconti romanzati delle favole degli elfi... Ma chi ca**o è questo Elio? Risposta: nessuno. Un tappabuchi per il cuore e per i momenti difficili di Maria Belen Rodriguez".

E se di Rodriguez si sa tutto, di De Martino pochissimo. È un uomo "lavoro, casa, lavoro, moglie, figlio e addirittura una figlia che tratta come sua, anche se di un altro". Lui "pare che abbia avuto tre donne in vita sua, Emma, Belen e forse qualcun'altra; che abbia amato solo loro, che sia monogamo, che non sia interessato al sesso, che sia fedele".

Corona riconosce a De Martino la tenacia di essere riuscito ad ottenere quello che voleva nonostante tutto: ovvero una sua identità, un suo lavoro stabile in televisione dove è riuscito a far andare in onda prodotti suoi. "Da fruttivendolo che arriva ad Amici a fidanzato di Belen proprietario di un negozio, a ragazzino usato per fare il primo figlio, a uomo che si fa trasformare esteticamente con modo di comportarsi e di vestirsi all'immaginario uomo ideale di Belen Rodriguez" Stefano "è riuscito, nonostante tutto, nel corso degli ultimi anni, a incominciare a fare l'opinionista, a smettere di fare il ballerino, ad avere un'immagine pulita, a fare piccoli programmi per poi arrivare alla conduzione, per poi finire ad avere un programma tutto suo".

Un uomo devoto al lavoro e che avrebbe fatto di tutto per arrivare dove voleva arrivare, Corona lo dice, secondo lui "arriverà a essere uno dei più forti conduttori italiani", ma per farlo dovrà essere sempre "perfetto, politicamente corretto, educato, pulito e per bene, senza mai esporsi, né in positivo né in negativo in nessuna questione sociale, sembrando l'uomo ideale".

"Come si fa a non amare un uomo così?" scrive ancora sul suo canale Telegram Corona e poi aggiunge che però De Martino è come tutti noi "ha i suoi segreti e i suoi scheletri nell'armadio, come tutti del resto. Però noi non fingiamo di essere perfetti".

Stefano è tornato con Belen, dopo la nascita di Luna Marì, per "interesse"

"Stefano De Martino è riuscito a tornare con Belen, cosa che avrebbero potuto fare pochissimi uomini dopo che, in una piccola pausa e un momento di crisi, lei è riuscita a fare un figlio con un uomo che non ha né arte né parte, e neanche un perché", scrive Corona. Ma perché lo ha fatto? "Stefano De Martino è tornato con Belen per l'interesse ed un ruolo mediatico istituzionale che nella sua ideologia di carriera è una spinta in più per raggiungere gli obiettivi. L'aver accettato una situazione familiare del genere lo rende ancora più amato dalla gente. Le immagini che posta di suo figlio e di sua moglie (rare quelle con lei, quasi inesistenti), lo rendono l'uomo perfetto". Quindi dietro a quello che a tutti è sembrato semplicemente amore e accettazione ci sarebbe molto altro, ci sarebbe, secondo Corona, un tornaconto lavorativo. Perché "siamo nel 2023! Vanno di moda le famiglie queer, molti di voi sanno cosa sono, i diritti LGBTQ+ sono la nuova frontiera del mainstream social, le coppie sono aperte, i tradimenti non sono poi così gravi, tutto si perdona al Dio Social della visibilità, della fama, della popolarità, degli obiettivi e del sistema 'click'".

Chissà se dopo questo fiume di rivelazioni Belen o Stefano decideranno di rispondere. Decideranno di rompere il silenzio dietro cui si sono trincerati. Chissà se le due canzoni che hanno pubblicato sui social siano state solo una mossa per far ancora parlare di loro o se siano dei messaggi di sincero dispiacere per la fine della loro storia. Solo il tempo ci dirà come stanno le cose, forse.